Indra incorpora a Lecitrailer para fabricar shelters y estructuras clave de radares y sistemas militares

Indra ha firmado un memorando de intenciones con Lecitrailer para integrarla como suministrador de shelters y espinas estructurales en sus radares y sistemas de mando y control. Con este acuerdo, la tecnológica española da un paso más en su estrategia de fortalecer la cadena de suministro nacional en defensa, un ámbito en el que la compañía moviliza a más de mil socios repartidos por toda la geografía española.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que esta alianza refuerza la soberanía tecnológica y se alinea con el objetivo del Ministerio de Defensa de consolidar una base industrial robusta y distribuida. Según la compañía, la incorporación de nuevos fabricantes especializados es una pieza central para asegurar que los grandes programas de modernización militar avancen sin retrasos y con garantías de autonomía estratégica.

Lecitrailer aporta décadas de experiencia en la fabricación de soluciones logísticas y estructuras de alta resistencia, ámbitos en los que es líder del mercado nacional con más de una cuarta parte de la cuota total. Sus fábricas, dotadas de sistemas automatizados y tecnologías avanzadas, permiten producir más de 9.000 unidades al año, de las cuales más del 50 por ciento se destinan a exportación a diferentes mercados europeos e internacionales.

Con esta colaboración, Indra busca garantizar que los shelters y espinas de sus sistemas militares ofrezcan los máximos niveles de protección, aislamiento, estabilidad y durabilidad. Estas estructuras son esenciales para operar en entornos exigentes y proteger equipos críticos de mando, control y guerra electrónica. La empresa considera que trabajar con fabricantes altamente especializados mejora los plazos y la solidez de los desarrollos tecnológicos estratégicos.

Lecitrailer, que hace tres años creó su división Lecitrailer Defence, refuerza así su presencia en un sector donde ya participaba mediante soluciones de movilidad táctica y transporte militar. La firma aragonesa confía en generar sinergias con Indra para ampliar su catálogo de productos defensivos, especialmente en el diseño de shelters customizados con atenuación RFI, capaces de responder a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas.