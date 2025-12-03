Polonia y Alemania crean un cuerpo acorazado conjunto de reacción rápida para blindar Europa

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha anunciado este lunes la creación de una fuerza blindada conjunta Polonia-Alemania de reacción rápida tras reunirse en Helenów con su homólogo alemán, Boris Pistorius. El titular de Defensa polaco ha avanzado que el próximo 26 de marzo se concretarán los detalles de lo que considera una de las coaliciones más relevantes desde el estallido de la guerra de Ucrania.

Esta nueva unidad estará coliderada por ambas naciones, aportando 2.500 efectivos cada una, y nace con la vocación de integrar en el futuro a socios estratégicos como Gran Bretaña, Suecia e Italia. Kosiniak-Kamysz ha subrayado el valor de esta cooperación dentro de la OTAN y la Unión Europea como pilar fundamental para garantizar la seguridad de todo el continente y del flanco oriental de la Alianza.

A pesar de las recientes especulaciones, el ministro ha descartado cualquier plan para desplegar soldados polacos en territorio ucraniano, centrando el esfuerzo en estas fuerzas de despliegue rápido que estarán listas en julio.

Pistorius, por su parte, ha calificado a Varsovia como socio central y ha celebrado la reactivación del Triángulo de Weimar tras la reciente cumbre con el primer ministro Donald Tusk.