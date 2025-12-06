Portaaviones, destructores, buques de asalto anfibios… así es el despliegue de Estados Unidos frente a Venezuela

Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en las cercanías de Venezuela, en un despliegue sin precedentes desde la crisis de los misiles de Cuba. Portaaviones, buques anfibios, destructores y fragatas patrullan aguas cercanas a las costas venezolanas, mientras bombarderos B-52 y cazas F-35B sobrevuelan la región. La Casa Blanca dice que su objetivo es combatir el narcotráfico, pero el despliegue genera dudas sobre una intervención militar.

La tensión entre Washington y Caracas ha escalado en las últimas semanas. Donald Trump ha advertido que ataques terrestres podrían comenzar "muy pronto" y que sus fuerzas conocen todas las rutas y ubicaciones de los narcotraficantes. Maduro denuncia la presencia estadounidense como una amenaza directa a la soberanía nacional, mientras despliega sus propias unidades navales y terrestres.

El despliegue estadounidense incluye un abanico amplio de medios estratégicos y tácticos, preparados para todo tipo de operaciones, en función del uso que finalmente se les quiera dar desde el Pentágono. Cada tipo de unidad desplegada tiene una función específica, que va desde la interdicción marítima y la vigilancia hasta la proyección de fuerza aérea o terrestre y la capacidad de ataque de precisión contra objetivos estratégicos.

Principales medios desplegados por Estados Unidos frente a la costa venezolana son los siguientes:

Portaaviones. Se ha enviado el portaaviones más grande de la Marina, el USS Gerald R. Ford (CVN-78), que va acompañado de su grupo de escoltas (fragatas y destructores) y un buque logístico de apoyo. La función principal de este tipo de buque es la proyección de la fuerza naval y aérea y las operaciones de supresión de defensas enemigas. Puede llegar a bordo hasta 90 aeronaves de diferentes tipos.

Aviación embarcada y drones. Estas aeronaves están embarcadas a bordo del USS Gerald R. Ford. Se trata de cazas de quinta generación F-35B, cazas multipropósito F-18 Super Hornet, cazas de guerra electrónica F-18 Growler, helicópteros MH-60R de guerra antisubmarina, helicópteros MH-60S de salvamento, rescate y apoyo al combate, así como drones MQ-9 Reaper con capacidad de obtener inteligencia y realizar ataques a tierra.

Destructores con sistema Aegis. Están localizados en la zona al menos tres de estas unidades, entre las que se encuentran el USS Sampson (DDG-102), el USS Gravely (DDG-107), y el USS Jason Dunham (DDG-109). Se trata de embarcaciones altamente maniobrables capaces de realizar funciones de defensa antimisil y aérea de la flota, guerra antisubmarina y ataque a tierra de largo alcance con misiles Tomahawk.

Cruceros de misiles guiados. Otra de las embarcaciones detectadas en las cercanías de las aguas venezolanas es el USS Lake Erie (CG-70). Se trata de una embarcación que sería un paso inferior a los destructores con sistemas Aegis. Puede realizar ataques de precisión contra objetivos en tierra, controlar corredores marítimos o colaborar en la defensa aérea de la flota o de unidades desplegadas en tierra.

Submarinos nucleares. El propio gobierno estadounidense ha confirmado la presencia en la zona del USS Newport News (SSN-750), un submarino de propulsión nuclear, lo que aumenta su capacidad furtiva al poder estar sumergido durante mucho mayor tiempo que un submarino de propulsión convencional. Tiene capacidad de ataque a otras embarcaciones y a tierra con sus torpedos Mark 48 y sus misiles Harpoon y Tomahawk.

Buques anfibios y de desembarco: Está confirmada la presencia en la zona del USS Iwo Jima (LHD-7) y diversos medios estadounidenses hablan de la presencia de otros cinco o seis buques de este tipo, aunque no aparecen identificados en ninguno de ellos. La función de estas embarcaciones es la de transportar infantes de marina, vehículos blindados y material pesado para realizar operaciones de desembarco en tierra.

Tropas de reacción rápida. Los cálculos de los medios estadounidenses dicen que los buques de desembarco anfibio desplegados en la zona tendrían en su interior unos 10.000-15.000 infantes de marina listos para misiones de intervención rápida, ocupación limitada de áreas estratégicas, apoyo a operaciones encubiertas y preparación para ataques terrestres puntuales. El número es demasiado bajo para una invasión terrestre a gran escala.

Fuerza Aérea no embarcada. Se han movido bombarderos B-52H Stratofortress desde la base de Barksdale (Luisiana) hacia Puerto Rico, desde donde tienen capacidad para llegar hasta el interior de Venezuela. Estas aeronaves de largo alcance permiten ataques de saturación y lanzamiento de misiles de crucero. Están acompañados por aviones cisterna KC-135 y por aviones de vigilancia marítima, guerra antisubmarina y obtención de inteligencia P-8 Poseidón.