La aportación silenciosa de España a Ucrania: 8.500 militares listos para combatir a Putin

El apoyo de los países europeos a Ucrania en su lucha diaria para combatir la invasión rusa va más allá de las bolsas económicas, el material militar y el armamento que envía de manera regular desde semanas antes del inicio de la guerra. Desde hace algo más de tres años también se trabaja en el adiestramiento de los militares ucranianos que luchan codo con codo en el campo de batalla contra los efectivos de Vladimir Putin.

España es uno de los países que forman parte de la misión EUMAM-UA de la Unión Europea, que trata de potenciar la destreza militar de los ucranianos. Alguno de los que llegan son adultos que han sido llamados por primera vez a filas y que no tienen ninguna familiaridad con el mundo militar y a los que hay que darles su primer bautismo. Otros, son militares profesionales, que son adiestrados en curso altamente especializados.

Todo este entrenamiento se está centralizando desde el Toledo Training Coordination Centre (TTCC), que tiene su sede en la Academia de Infantería del Ejército de Tierra, en Toledo, pero los cursos se están impartiendo por prácticamente todo el territorio nacional, en diferentes instalaciones del Ejército de Tierra, la Armada y la Infantería de Marina, el Ejército del Aire y el Espacio e, incluso, la Guardia Civil.

Los últimos datos hechos públicos por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), indican que los instructores españoles ya han formado a más 8.500 militares ucranianos, que han participado en más de 200 módulos de 33 especialidades militares diferentes. Un hecho que, según explica el propio organismo militar, "proyecta el firme compromiso de España con la seguridad y protección de Ucrania".

Los módulos de adiestramiento que están impartiendo los formadores españoles forman parte del paquete de peticiones que el propio Gobierno de Ucrania hace a los altos mandos europeos de la misión EUMAM-UA en función de las necesidades que tienen o que van detectando por propia experiencia durante los combates contra el Ejército ruso.

El módulo con mayor número de alumnos es el Curso de Formación Básica o Basic Recruit, dirigido a ucranianos que se incorporan por primera vez al Ejército. Reciben instrucción en combate, tiro, combate urbano, primeros auxilios y técnicas de combate cuerpo a cuerpo no letal. Se imparte en Toledo, dura cinco semanas y exige jornadas superiores a diez horas, seis días y medio a la semana (sólo descansan el miércoles por la tarde).

Junto a esta formación básica, se incluyen también cursos altamente especializados, como los dedicados a tripulaciones y mecánicos de carros Leopardo 2A4, conducción y mantenimiento de blindados M-113 TOA, desactivación de explosivos y desminado. También se instruye en asaltos en zonas boscosas, sanidad en combate, manejo de obuses 105/14 y manejo de sistemas antiaéreos Hawk, Patriot y Nasams.

También se han impartido módulos avanzados en zapadores de combate, capacitación de suboficiales, apoyo aéreo próximo (Close Air Support), planeamiento operativo, combate urbano, inteligencia geoespacial (Vector Geospatial Data), medicina hiperbárica, formación de ingenieros de combate (Combat Engineer), micro-drones Black Hornet, módulos específicos de lucha antiterrorista o formación en derecho internacional.