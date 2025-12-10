Airbus y Saab estudian desarrollar drones de combate que vuelen junto a los cazas Eurofighter y Gripen

Airbus y Saab mantienen conversaciones para desarrollar de forma conjunta drones de combate capaces de operar junto a cazas tripulados como el Eurofighter Typhoon y el Gripen E. Según informa Reuters, el proyecto se centraría en aeronaves no tripuladas que actúen como acompañantes del caza, ampliando sus capacidades operativas y reduciendo riesgos para el piloto en misiones de alta intensidad.

Las compañías subrayan que estas conversaciones se desarrollan al margen del programa europeo FCAS, lo que permitiría acelerar plazos y evitar la complejidad industrial y política asociada a grandes iniciativas multinacionales. De acuerdo con The Economic Times, el objetivo es ofrecer soluciones viables a corto y medio plazo para fuerzas aéreas que buscan integrar sistemas tripulados y no tripulados sin esperar a nuevas generaciones de cazas.

Estos drones de combate, conocidos como "loyal wingman" o sistemas colaborativos, estarían diseñados para ejecutar misiones como reconocimiento, guerra electrónica o ataque, operando bajo el control del piloto del caza principal. Tanto Airbus como Saab cuentan con experiencia previa en plataformas aéreas avanzadas y sistemas electrónicos, un factor clave para desarrollar un sistema interoperable con aeronaves ya en servicio.

La posible alianza refuerza una tendencia creciente en Europa hacia soluciones pragmáticas que modernicen flotas actuales sin depender exclusivamente de programas de largo plazo. Un sistema de este tipo podría resultar especialmente atractivo para países operadores de Eurofighter (Reino Unidos, Alemania, Italia y España, entre otros) y Gripen (Suecia), al permitir mejorar capacidades de combate aéreo mediante tecnología no tripulada desarrollada dentro del propio ámbito industrial europeo.