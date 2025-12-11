La OTAN activa dos cazas F18 españoles por la amenaza de drones hostiles en el área del Báltico y Polonia

Dos cazas F18 del Ejército del Aire y el Espacio fueron activados por los mandos del control aéreo de la OTAN durante el pasado sábado 6 de diciembre ante la presencia de drones o aviones remotamente tripulados (RPAS) de origen ruso que podían suponer una amenaza para el espacio aéreo de las Repúblicas Bálticas y Polonia, según han confirmado a Libertad Digital fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Los hechos acontecieron de madrugada, cuando las alarmas sonaron en los hangares y los dos pilotos españoles tuvieron que subir a sus aviones y despegar en menos de 15 minutos desde el inicio del aviso, siguiendo los protocolos de la Alianza Atlántica. Los dos cazas se dirigieron a la zona fronteriza, pero finalmente los drones hostiles no entraron en espacio aéreo de la OTAN, por lo que no fue necesaria la intercepción.

Las mismas fuentes han explicado que esta salida de los cazas españoles se produjo dentro del contexto de la nueva misión Centinela del Este, que fue puesta en marcha por el organismo internacional el pasado mes de septiembre, poco después de que los países aliados más próximos a Rusia vieran como la aviación y los drones de Moscú violaban de forma reiterada sus cielos. Primero en Polonia, después en Estonia.

España aporta a esta misión dos cazas F18 –que han entrado en servicio este mismo mes tras dar el relevo a los cazas Eurofighter Typhoon que estaban anteriormente– y un avión A400M en configuración de reabastecimiento en vuelo, que forman parte del Destacamento Vilkas del Ejército del Aire y el Espacio, desplegados en la base aérea de Siauliai, en el norte de Lituania, junto al resto de aviones que participan en la misión de Policía Aérea del Báltico.

El Destacamento Vilkas representa en estos momentos el mayor despliegue aéreo en Europa del Este de la historia de las Fuerzas Armadas. Actualmente está compuesto por once cazas F18 y un avión A400M, entre los destinados a cubrir la misión de Policía Aérea en el Báltico (control y protección del espacio aérea de Estonia, Letonia y Lituania) y los destinados a la misión de Centinela del Este.