Grupo Oesía cierra un crédito de 30 millones con el BEI para impulsar el I+D en defensa y seguridad

La tecnológica industrial Grupo Oesía ha logrado un respaldo financiero clave de las instituciones comunitarias. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado un préstamo de 30 millones de euros destinado a potenciar sus actividades de I+D+i en el sector de la seguridad y las tecnologías de doble uso.

Estos fondos irán dirigidos a desarrollar tecnologías vitales para las fuerzas armadas. Entre los proyectos destacan la defensa aérea, la movilidad militar, los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

La inversión tendrá un marcado acento nacional, ya que se ejecutará íntegramente en España. El plan abarca mejoras en infraestructuras y procesos para acelerar la creación de nuevos productos estratégicos y aumentar la capacidad productiva.

La presidenta del organismo comunitario, Nadia Calviño, ha vinculado directamente la inversión tecnológica con la protección ciudadana, asegurando que estos proyectos apoyan la seguridad de todos los ciudadanos y refuerzan la competitividad europea.

Desde la compañía, su presidente Luis Furnells ha celebrado el acuerdo como un reconocimiento a la "solidez y solvencia" del grupo, consolidando su posición como actor relevante en la innovación continental.

Esta inyección de capital permitirá avanzar en áreas críticas como la fotónica integrada, las comunicaciones ópticas y los sistemas de entrenamiento de pilotos, contribuyendo a una Europa más "autónoma y competitiva" frente a los desafíos geopolíticos actuales.