La Armada alemana recibe su primer helicóptero NH90 'Sea Tiger' especializado en cazar submarinos

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, junto al inspector de la Marina, Jan Christian Kaack, ha formalizado este martes en Berlín la entrega a la Armada del primero de los 30 helicópteros NH 90 Sea Tiger. Estas modernas aeronaves llegan para relevar a los veteranos Mk88A Sea Lynx que operaban hasta la fecha.

Durante la ceremonia, Pistorius ha destacado que el nuevo modelo "abre nuevas posibilidades" tácticas. El aparato está diseñado tanto para labores de reconocimiento como para neutralizar "amenazas por encima y por debajo del agua", con una capacidad específica para la caza de submarinos.

El titular de Defensa ha puesto en valor la tecnología del helicóptero, asegurando que dispone de "sistemas de armamento que suponen un salto cuántico" para las capacidades defensivas germanas.

Pistorius ha enmarcado esta entrega en la necesidad de Alemania, como miembro de la OTAN, de acelerar el equipamiento de sus fuerzas marítimas. Una urgencia motivada, según ha explicado, por el hecho de que Vladímir Putin "sigue rearmando a su Marina".

En el plano económico, el ministro ha recordado que la comisión presupuestaria del Bundestag debe pronunciarse este miércoles sobre treinta nuevos proyectos de adquisición para las Fuerzas Armadas, con un coste estimado de 50.000 millones de euros.

De aprobarse estos planes, que se sumarían a los 73 ya autorizados este año por valor de 33.000 millones, Pistorius ha señalado que en 2025 se batirá, por tercer año consecutivo, un nuevo récord de inversiones en materia de defensa.