Defensa cierra la compra de 100 helicópteros a Airbus: de los aparatos VIP del Rey y Sánchez a los de ataque ligero

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa ha cerrado en las últimas horas la firma de cuatro contratos diferenciados para la adquisición de 100 nuevos helicópteros para las Fuerzas Armadas. El acuerdo, firmado por Airbus Helicopters, servirá para modernizar el stock de aeronaves de ala rotatoria que presta servicio actualmente en los tres Ejércitos.

El primero de esos contratos es para 13 helicópteros H135, que vendrán a sustituir a parte de los EC135 que se encuentran actualmente en servicio. 12 de estas aeronaves irán destinadas al Ejército del Aire y el Espacio y 1 para la Armada. Irán destinados a la enseñanza avanzada de pilotos, a misiones de apoyo logístico ligero y a observación. La previsión de Airbus es que las primeras entregas comiencen en el año 2027.

El segundo de los contratos es para 50 helicópteros H145. En este caso todos irán destinados para las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y sus misiones abarcarán desde la formación de pilotos hasta operaciones de ataque ligero -a través de pod puede lanzar cohetes o misiles aire-tierra-, apoyo logístico o respuesta ante emergencias. La previsión en estos momentos es que las entregas comiencen en el año 2028.

El tercero de los contratos es para 6 helicópteros H175, Se trata de aeronaves destinadas al transporte de personalidades VIP, entre los que se encuentran el rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sustituirán a los veteranos helicópteros Súper Puma que prestan servicio en el 402 Escuadrón del Ala 48 del Ejército del Aire y el Espacio. Airbus cree que las entregadas se espezarían a hacer en el año 2028.

El último de los contratos es para la adquisición de 31 helicópteros NH-90 de la versión 3, la más moderna que se fabrica en estos momentos. 13 de ellos irían para las FAMET del Ejército de Tierra, 12 para el Ejército del Aire y 6 para la Armada. Se emplearán en misiones de transporte táctico, maniobra y operaciones especiales, además de completar la flota de guerra anfibia de la Armada. Las entregas empezarían a partir de 2031.

La firma de estos contratos forma parte del Plan Nacional de Helicópteros que el Ejecutivo cerró con Airbus el pasado mes de marzo y que en toda su extensión también incluye aeronaves para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Unas adquisiciones que también están incluidas en el Plan Sánchez para la Defensa anunciado el pasado mes de abril para alcanzar un 2 por ciento de inversión en Defensa.

A finales del pasado mes de septiembre, el Ejecutivo aprobó un crédito a Airbus por importante de 3.600 millones para que fuese trabajando en algunos programas aéreos, entre ellos, los cuatro firmados en las últimas horas. Para los H135 se adelantaron 100 millones, para los H145 920 millones, para los H175 un total de 100 millones de euros y para los NH-90 de fase 3 fueron cerca de 1.000 millones de euros.