Las cuentas del Pentágono no cuadran: suspende su auditoría financiera interna por octavo año consecutivo

El Pentágono ha vuelto a fracasar en su auditoría financiera interna anual y suma ya ocho ejercicios consecutivos sin aprobarla. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, la mayor organización pública del mundo por presupuesto y personal, sigue sin poder justificar de forma fiable el estado de sus activos y pasivos, pese a los compromisos reiterados de mejorar el control interno y la transparencia contable.

De acuerdo con los datos citados por la agencia Reuters, el Pentágono maneja activos por más de cuatro billones de dólares repartidos en miles de ubicaciones dentro y fuera de Estados Unidos, una dispersión que sigue siendo uno de los principales obstáculos para una contabilidad verificable. Los auditores han detectado numerosas debilidades materiales en los sistemas de control financiero y en el seguimiento de inventarios y grandes programas.

El Departamento de Defensa reconoce los fallos, pero ha insistido en que el suspenso no implica necesariamente despilfarro o fraude generalizado, sino deficiencias estructurales en sus sistemas heredados. Según la agencia de noticias, responsables del Pentágono han asegurado que se han logrado avances parciales en algunos organismos y áreas, aunque insuficientes para obtener una auditoría limpia en el conjunto del departamento.

Pese a los repetidos fracasos, el Pentágono mantiene como objetivo aprobar finalmente la auditoría en 2028, una meta que ya ha sido aplazada en varias ocasiones. El continuo suspenso alimenta las críticas en el Congreso y entre los contribuyentes, que cuestionan cómo una institución con el mayor presupuesto militar del planeta sigue sin poder cuadrar sus cuentas internas tras casi una década de auditorías obligatorias.