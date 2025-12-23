Del muro anti-Rusia a África o Irak: el Gobierno prorroga un año los 15 despliegues militares en el exterior

Las Fuerzas Armadas españolas seguirán desplegadas un año más en el exterior. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga por un año más de las operaciones en las que participan las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil fuera de las fronteras españolas. El Ejecutivo mantiene así un esfuerzo similar al de este año 2025, con ajustes puntuales derivados de rotaciones y compromisos internacionales.

En estos momentos, España mantiene unos 4.000 militares y guardias civiles desplegados en 15 países de cuatro continentes, bajo paraguas de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas. El despliegue más numeroso en su conjunto es el destinado al muro anti-Rusia de la OTAN, con efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, además de la Policía Aérea y la defensa del espacio aéreo aliado y su presencia naval permanente en aguas europeas.

En el marco de Naciones Unidas, la misión más numerosa sigue siendo Líbano, con cerca de 700 militares y guardias civiles españoles desplegados. En paralelo, la Unión Europea mantiene a España como actor principal en la operación Atalanta, que lucha contra la piratería en el Océano Índico. A ello se suman misiones en África e Irak, enfocadas a adiestramiento, estabilidad regional y lucha antiterrorista.

El Gobierno justifica la prórroga en la necesidad de sostener la seguridad internacional y cumplir con los compromisos adquiridos con aliados. Defensa ha subrayado la profesionalidad, interoperabilidad y experiencia de los contingentes desplegados, mientras la decisión prolonga durante otro año la presencia militar española fuera de sus fronteras en un contexto geopolítico marcado por las tensiones.