El Gobierno destina casi 1.900 millones a modernizar las Fuerzas Armadas: camiones, submarinos S80 o mejoras en bases

Los contratos relacionados con la Defensa vuelven a marcar una semana más la agenda del Consejo de Ministros. Desde comienzos de septiembre, el Gobierno no ha dejado de aprobar adjudicaciones vinculadas a la modernización y el sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Las últimas, cerradas hace unas horas, da luz verde a varios contratos que se aproximan en su conjunto a los 1.900 millones de euros.

El más suculento, con un importe de 1.049,9 millones, está destinado a la adquisición de camiones de transporte táctico, tanto medios como pesados, para las Fuerzas Armadas. Una compra que el Gobierno justifica en la necesidad de completar y mejorar las prestaciones de las unidades y en la necesidad de afrontar la renovación de los vehículos que en algún caso han alcanzado ya el final de su vida operativa.

La segunda partida económica más grande va destinada al programa de los submarinos S-80 de la Armada, al que el Ejecutivo destina una partida extraordinaria de 420 millones de euros. Explica que esta modificación es necesaria para poder alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques.

En tercer lugar se sitúa el acuerdo marco de equipamiento y servicios para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, junto con las herramientas de ciberseguridad de uso transversal del Ministerio de Defensa. A este programa, destinado a consolidar la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, se destina una cuantía de 353,5 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado partidas para las reformas en dos bases militares. Destina 32,3 millones para la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota (Cádiz), así como 13,88 millones para la urbanización de tres parcelas (M9, M11 y M12) en el futuro acuartelamiento Monte La Reina que el Ejército de Tierra tendrá en la localidad de Toro (Zamora).

Por último, el Ejecutivo ha destinado 100 millones de euros para ayudar a Ucrania. El dinero va destinado a la compra de armamento que pueda facilitar que el Gobierno de Kiev resista a los ataques del invasor ruso. Exactamente, a la adquisición de material que se encuentra en la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) de la OTAN, en la que el país eslavo pide de forma priorizada a sus aliados el armamento que necesita.