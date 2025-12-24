La Legión volverá a desfilar por las calles de Granada con motivo de la conmemoración de los 534 años de la Toma

Más de medio centenar de legionarios participarán el próximo viernes 2 de enero, festivo local en Granada, en los actos conmemorativos del 534º aniversario de la Toma de la ciudad por los Reyes Católicos, acontecida en el año 1492. Los militares pertenecen a una sección de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, con base en Viator (Almería), que volverá a estar presente en esta celebración histórica.

La Brigada 'Rey Alfonso XIII' II es una de las unidades que se encuadran dentro de la División 'Castillejos' del Ejército de Tierra. Esta presencia ha sido confirmada por fuentes del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, que han ratificado la participación de la Legión un año más en el tradicional Día de la Toma de Granada, dentro del calendario oficial de actos institucionales.

Junto a estos efectivos, se desplazarán también a Granada militares de la VII Bandera 'Valenzuela', perteneciente al Tercio 'Don Juan de Austria', el tercero de la Legión y con sede en Almería. Esta unidad aportará una banda de guerra, mientras que la brigada desplazará además una unidad de música para acompañar los actos oficiales programados para la jornada conmemorativa del 2 de enero en Granada.

Los actos conmemorativos incluyen la tradicional tremolación del pendón de Castilla y una función cívico-religiosa de especial relevancia simbólica. Los principales escenarios serán la Capilla Real, donde reposan los restos de Isabel y Fernando, y el Ayuntamiento de Granada, situado en la céntrica Plaza del Carmen, epicentro institucional de la jornada, durante una celebración seguida cada año por numerosos asistentes locales y visitantes nacionales.