España ha firmado en las últimas horas un contrato con la empresa estadounidense Raytheon de más de 1.450 millones de euros para comprar cuatro baterías Patriot PAC-3, el sistema avanzado de defensa aérea y antimisiles. Eso sí, fuentes de la empresa han confirmado que los sistemas no empezarán a llegar a nuestro país al menos hasta el año 2030, debido a la cola de fabricación que hay en estos momentos.

El contrato incluye la entrega completa de los sistemas Patriot PAC-3: radares de detección y seguimiento, lanzadores de misiles, estaciones de mando y control y equipos de entrenamiento para el personal militar. La incorporación de estas baterías permitirá a las Fuerzas Armadas españolas mejorar su capacidad de defensa frente a misiles de crucero, tácticos y amenazas aéreas complejas.

La operación se realiza bajo el programa de Foreign Military Sales (FMS) de Estados Unidos, que gestiona las ventas de sistemas militares a aliados. Además de la entrega de equipos, el contrato contempla la participación de la industria española, exactamente, de la empresa Sener, encargada de suministrar componentes clave, lo que garantiza transferencia tecnológica y refuerza la capacidad productiva nacional dentro de la cadena de suministro.

Raytheon ha subrayado en un comunicado que los sistemas Patriot PAC-3 están entre los más avanzados del mundo, con capacidad para interceptar misiles balísticos, de crucero y aeronaves hostiles. Cada batería es móvil y modular, lo que permite despliegues rápidos en distintas regiones del país. La compañía asegura que estas características aumentarán la protección de objetivos críticos y la soberanía nacional frente a amenazas de alta intensidad.

El Ejército de Tierra ya opera actualmente tres baterías Patriot heredadas de Alemania, que se integran en la defensa nacional y en misiones aliadas de la OTAN (Turquía). La incorporación de las nuevas baterías PAC-3 permitirá aumentar el número de lanzadores y mejorar la precisión y el alcance de la defensa aérea, garantizando que mantenga unas capacidades modernas y compatibles con los estándares tecnológicos de los aliados occidentales.

El Gobierno de España aprobó la adquisición de las cuatro baterías PAC3 en junio de 2024, poco después de que la OTAN la abochornara con sus cifras de inversión en Defensa. Se trata, exactamente, de comprar una batería nueva y modernizar al estándar ya mencionado las tres que tiene actualmente operativas. Previamente, en octubre de 2023, el Gobierno de Estados Unidos había contestado afirmativamente a una consulta previa de compra.