España forma a uno de cada 10 militares ucranianos que se han adiestrado en Europa para combatir a Rusia

Las Fuerzas Armadas españolas se han convertido en uno de los pilares del adiestramiento de los militares ucranianos en Europa. Los últimos datos disponibles dicen que la misión EUNAM UA ha formado a 85.200 efectivos ucranianos en el continente desde el año 2022. De ellos, un 10 por ciento, unos 8.500 según datos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), se han formado en suelo español.

Esa formación se está centralizando desde el Toledo Training Coordination Centre (TTCC), que tiene su sede en la Academia de Infantería del Ejército de Tierra, en Toledo, pero los cursos se están impartiendo por prácticamente todo el territorio nacional, en diferentes instalaciones del Ejército de Tierra, la Armada y la Infantería de Marina, el Ejército del Aire y el Espacio e, incluso, la Guardia Civil.

Se han impartido 200 módulos de 33 especialidades militares diferentes. El más numeroso es el Curso de Formación Básica, destinado a ucranianos sin ninguna formación militar. Pero también se imparten otros más específicos como los destinados a tripulaciones y mecánicos del carro Leopardo 2, manejo de obuses 105/14, manejo de sistemas antiaéreos Hawk, Patriot y Nasams, asalto en zonas boscosas, combate urbano o apoyo aéreo próximo.

El general de brigada Francisco Javier Calero Perea, actual jefe del TTCC, destaca el "alto nivel, flexibilidad y rapidez" del adiestramiento impartido. Según explica, los módulos españoles se adaptan a las necesidades reales del frente y cubren desde combate básico y liderazgo hasta especialidades técnicas, lo que permite a las Fuerzas Armadas ucranianas incorporar de inmediato lo aprendido al campo de batalla.

La Unión Europea no facilita un desglose oficial por países del número de militares formados, lo que impide conocer con precisión la aportación de cada socio. Aun así, existen referencias parciales. Francia dijo a finales de abril de este año que se había encargado de formar al 25 por ciento de los militares ucranianos entrenados por la UE. Alemania cifró en mayo de 2025 en 20.000 el número de militares de Ucrania que habían pasado por sus adiestradores.

En total, 24 países de la UE están impartiendo en estos momentos módulos de adiestramiento en sus propios territorios o en países aliados dentro de EUMAM UA. Son Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.