Europa se convierte en el gran sostén de Ucrania en la lucha contra Rusia: duplica la ayuda de Estados Unidos

Estados Unidos ha dejado de ser el gran sostén de Ucrania. Si la ayuda enviada por Washington fue clave y diferencial en los inicios de la invasión rusa de Ucrania para que el Gobierno de Kiev aguantase la invasión e, incluso, llegase a protagonizar una sonada contraofensiva a finales del verano de 2023, la realidad es que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha hecho girar las tornas. El sustento clave en estos momentos es Europa.

La ayuda prestada a Ucrania (militar, económica y humanitaria) en estos momentos por la vieja Europa más que duplica a la de Estados Unidos. La ayuda de Europa (188.600 millones) ya enviada y la confirmada y pendiente de asignar (87.000 millones) alcanza los 275.600 millones de euros, una cifra muy superior a los 118.950 millones (114.600 millones asignados y 4.350 millones pendientes de asignar) de Estados Unidos.

Estos datos provienen de la última actualización de datos del Ukraine Support Trucker, el observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán considerado como uno de los más influyentes del mundo, para analizar la ayuda que los países y organizaciones aliadas están proporcionando al Gobierno de Kiev para resistir y aguantar la invasión rusa de su territorio.

Estados Unidos sigue siendo el primero en ayuda total ya enviada de manera individualizada, con 114.600 millones de euros (64.600 millones en ayuda militar, 46.600 millones en ayuda financiera y 3.420 millones en ayuda humanitaria). Le sigue en el ránking la Comisión Europea con 75.710 millones de euros (73.010 millones en ayuda financiera y 2.700 millones en ayuda humanitaria).

En la tercera posición de esta variable aparece Alemania con 24.580 millones (19.700 millones en ayuda militar, 1.450 millones en ayuda financiera y 3.430 millones en ayuda humanitaria), seguida de Reino Unido con 18.830 millones (13.790 millones en ayuda militar, 3.870 millones en ayuda financiera y 1.170 millones en ayuda humanitaria) y Dinamarca con 10.480 millones (9.600 millones en ayuda militar y 880 millones en ayuda humanitaria).

Las siguientes posiciones son para Países Bajos con 10.050 millones (8.270 millones en ayuda militar, 720 millones en ayuda financiera y 1.060 millones en ayuda humanitaria), Suecia con 8.860 millones (7.940 millones en ayuda militar, 340 millones en ayuda financiera y 580 millones en ayuda humanitaria) y Francia con 7.560 millones (5.960 millones en ayuda militar, 800 millones en ayuda financiera y 800 millones en ayuda humanitaria).

A continuación aparecen Noruega con 7.230 millones (4.250 millones en ayuda militar, 1.860 millones en ayuda financiera y 1.120 millones en ayuda humanitaria), Polonia con 5.480 millones (4.080 millones en ayuda militar, 910 millones en ayuda financiera y 490 millones en ayuda humanitaria) y Bélgica con 3.390 millones (3.000 millones en ayuda militar, 910 millones en ayuda financiera y 390 millones en ayuda humanitaria).

El estudio incluye también otras variables más específicas, a parte de las económicas, sobre el envío de material militar al Gobierno de Kiev. Por ejemplo, en el análisis sobre carros de combate, Polonia es el mayor contribuyente (318 unidades), por delante de países como Países Bajos (104 unidades), Dinamarca (94 unidades), Estados Unidos (76 unidades) y República Checa (62 unidades).

En el estudio sobre vehículos blindados de infantería, el mayor contribuyente hasta el momento ha sido Estados Unidos (305 unidades), seguido por Países Bajos (294 unidades), Alemania (174 unidades), República Checa (131 unidades) y Dinamarca (100 unidades).

En el análisis sobre artillería pesada, exactamente, los obuses autopropulsados enviados por los países aliados a Ucrania, destaca la aportación de Países Bajos (23 unidades), a la que siguen a continuación Polonia (18 unidades), República Checa (13 unidades), Australia (6 unidades) y Letonia (6 unidades).

En la variable de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, el país con una mayor aportación de unidades hasta la fecha es Estados Unidos (41 unidades), seguido a continuación por República Checa (12 unidades), Noruega (11 unidades), Alemania (8 unidades) y Reino Unido (6 unidades).

En cuanto a sistemas de misiles para defensa aérea, el mayor contribuyente hasta el momento ha sido Alemania (19 unidades), a la que siguen Estados Unidos (18 unidades), República Checa (16 unidades), Reino Unido (13 unidades) y España (8 unidades).