La realidad doblega al Gobierno: permite a Airbus saltarse el embargo militar a Israel para 4 aeronaves militares

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado octubre un embargo a la tecnología militar israelí como castigo a la ofensiva del Ejecutivo de Tel Aviv contra los terroristas de Hamás en la franja de Gaza. El objetivo era retomar la iniciativa política en un momento en el que los escándalos de corrupción erosionaban gravemente al Palacio de La Moncloa y la agenda política la marcaban las operaciones de la UCO de la Guardia Civil.

Ese veto ha provocado que algunos de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas no vayan con la rapidez óptima. Un hecho que se empezó a acelerar desde hace tres meses cuando el Ejecutivo comenzó a anular algunos contratos ya firmados con la industria israelí, aunque antes de verano ya había cancelado un contrato de munición de la Guardia Civil y otro de misiles Spike LR2 para el Ejército de Tierra.

La veda se abrió con la anulación la reorientación del SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad), después llegaron los designadores láser para los cazas Eurofighter y, por último, en bloque, la anulación de 19 contratos de adquisición o mantenimiento, que incluía sistemas como los morteros Cardom 81mm, designadores JTAC, sistemas EOD o las torres mini Samson. Muchos programas quedaban tocados y algunos sistemas de armas en situación complicada.

Libertad Digital avanzó el pasado mes de noviembre que programas como el de los 16 aviones de patrulla y vigilancia marítima quedaban en situación crítica, pues estaban diseñados en sus planes iniciales para llevar en sus tripas un radar multimodo ELM-2022A de Elta Systems, que es una filial de Israel Aerospace Industries (IAI), y que aunque había otras opciones las mismas podían acarrear serios retrasos.

Ahora el Gobierno se ha dado de bruces con la realidad y en una resolución del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes permite a Airbus saltarse el embargo de tecnología militar israelí para cuatro aeronaves militares porque podrían lastrar programas de modernización en marcha para las Fuerzas Armadas o perjudicar gravemente las exportaciones de aviones fabricados en España del gigante aeronáutico europeo.

La resolución, con informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), autoriza de forma excepcional la transferencia de tecnología israelí para la fabricación de las siguientes aeronaves: A400M, A330 MRTT, C295 y dron SIRTAP. La medida se ampara en la disposición adicional del decreto que le permite levantar el embargo en situaciones excepcionales.

El Ejecutivo justifica esta excepción en el enorme impacto industrial, económico y tecnológico que tendría una paralización de estos proyectos en España. Según el Gobierno, la imposibilidad de acceder a determinados componentes de origen israelí pondría en serio riesgo la viabilidad de las líneas de producción, comprometería miles de empleos de alta cualificación y dañaría la capacidad exportadora del sector aeroespacial español.

El texto reconoce además que, aunque las empresas están ejecutando el plan de desconexión de tecnología israelí impulsado por el Ministerio de Defensa, no existen alternativas inmediatas que puedan sustituir con garantías algunos componentes críticos. Forzar ese reemplazo a corto plazo podría generar retrasos significativos, sobrecostes y problemas técnicos que afectarían tanto a las Fuerzas Armadas como a clientes internacionales de Airbus.