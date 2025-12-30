Defensa selecciona a Airbus e Indra para desarrollar el futuro avión de inteligencia de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Airbus e Indra el estudio de definición del futuro avión de inteligencia de señales del Ejército del Aire y del Espacio. Durante 18 meses se evaluarán plataforma, arquitectura y equipos necesarios para una solución nacional basada en tres aviones, capaces de detectar, seguir, clasificar e identificar objetivos de interés operativo para las Fuerzas Armadas españolas.

Airbus será responsable de proponer la aeronave más adecuada y de estudiar su adaptación a los requisitos del cliente español. Junto a Indra analizará la integración de sistemas ELINT (inteligencia electrónica) y COMINT (inteligencia de señales), paso previo a la definición del sistema. En una fase posterior, el fabricante asumirá las modificaciones e industrialización de los aviones, con participación de la industria nacional y retorno tecnológico para defensa española.

El grupo europeo aporta experiencia contrastada en la conversión de aviones comerciales en plataformas militares y en la integración de sensores y sistemas de misión. El ejemplo más conocido es el A330 MRTT, cuyo centro de conversión se encuentra en Getafe, polo industrial clave para programas estratégicos del Ejército del Aire y del Espacio y futuras capacidades de inteligencia nacional con empleo cualificado y exportable.

El desarrollo de esta aeronave de inteligencia es parte del programa Santiago, que busca diseñar los futuros sistemas de guerra electrónica y espionaje de las Fuerzas Armadas. Exactamente, del subprograma denominado REE-SCAPA y tiene una dotación presupuestaria para la fase aprobada de seis millones de euros.