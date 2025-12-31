La industria de defensa británica alcanza en 2025 su récord histórico de exportaciones con contratos por 20.000 millones

La industria de defensa del Reino Unido cerrará 2025 con el mayor volumen de exportaciones de su historia tras firmar contratos por valor de 20.000 millones de libras, según datos oficiales del Gobierno británico. El récord confirma el giro estratégico de Londres hacia la exportación militar como motor económico y herramienta geopolítica en un contexto de creciente tensión internacional y rearme de los aliados occidentales.

Entre los acuerdos más relevantes destaca el contrato con Noruega para la construcción de al menos cinco fragatas Type 26, valorado en unos 10.000 millones de libras. El programa naval dará trabajo directo e indirecto a unas 4.000 personas en más de 400 empresas del país, consolidando a los astilleros británicos como uno de los grandes referentes europeos en buques de guerra avanzados.

Otro pilar del récord exportador es el acuerdo alcanzado con Turquía para la venta de 20 cazas Eurofighter Typhoon por cerca de 8.000 millones de libras. La operación asegura alrededor de 20.000 empleos altamente cualificados y refuerza la cooperación militar dentro de la OTAN, además de sostener la cadena industrial aeronáutica británica en un momento clave de competencia global.

El paquete de exportaciones incluye también aviones de transporte C-130 y vehículos militares para países como la República Checa, ampliando la huella internacional del sector. El Ejecutivo británico presenta estas cifras como una prueba de que la defensa es ya un eje central de su política industrial, capaz de generar empleo, innovación y proyección estratégica a largo plazo.