ATME denuncia el hacinamiento militar: soldados de nueva incorporación alojados en naves de oficinas reacondicionadas

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), ha denunciado en las últimas horas la situación de alojamiento que sufren los soldados de nueva incorporación destinados al Regimiento de Guerra Electrónica 31 (REW 31) del Ejército de Tierra, que tiene su sede en el acuartelamiento "Zarco del Valle", en El Pardo (Madrid).

Según ha denunciado, el mando de la unidad del Ejército del Tierra está utilizando naves concebidas como oficinas y dependencias administrativas para alojar a la tropa que se incorpora a la unidad después de salir del centro de formación, tras un reacondicionamiento improvisado que no garantiza condiciones mínimas de habitabilidad, ventilación ni privacidad para el personal militar.

La asociación ha asegurado que en estos espacios se han instalado camaretas compartidas por hasta seis militares, generando una situación de hacinamiento incompatible con la dignidad profesional. ATME ha advertido de que la llegada prevista de más de un centenar de nuevos efectivos agravará aún más el problema, saturando unas instalaciones ya insuficientes y alejadas de los estándares exigibles en unas Fuerzas Armadas modernas y plenamente operativas.

ATME ha solicitado al Ministerio de Defensa explicaciones formales sobre la superficie disponible por militar, los servicios básicos existentes y los informes favorables de Sanidad e Ingeniería Militar que avalen este uso residencial. Además, ha exigido un plan de contingencia inmediato y un calendario claro para habilitar alojamientos dignos, recordando que la precariedad en vivienda es un problema estructural que sigue castigando a la tropa en España.