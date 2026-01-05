Asfaspro denuncia la precariedad laboral de los militares en pleno plena "efervescencia del gasto de Defensa"

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha denunciado en las últimas horas la situación de abandono que sufre el personal militar pese en plena "efervescencia del gasto de Defensa". Ha criticado que el Gobierno apruebe "milmillonarias partidas para la industria" mientras las unidades siguen sin medios humanos suficientes, con vacantes sin cubrir y una fuga constante de efectivos descontentos con sus condiciones laborales.

La asociación, que forma parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), ha recordado que el Ministerio de Defensa ha autorizado miles de millones de euros en programas industriales para cumplir con los compromisos de la OTAN. Sin embargo, ha reprochado que ese "festival de gasto" no llega a los cuarteles. "Rubor causa la situación real de nuestras Fuerzas Armadas", han denunciado.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, han asegurado que la subida salarial aplicada en marzo fue claramente insuficiente. "Se quedó corto, muy corto", y han alertado del agravio comparativo con otros cuerpos del Estado. La diferencia retributiva por trabajos similares "ronda o supera los 800 euros mensuales", han dicho desde la asociación, "una brecha que explica que muchos militares opten por abandonar el uniforme en busca de estabilidad económica".

La asociación ha enumerado además otros factores clave del malestar: jornadas excesivas, movilidad geográfica constante, dificultades de conciliación y falta de reconocimiento de la formación. "El estar dispuesto a matar o a morir en cumplimiento de tu trabajo debería ser suficiente para mejorar la nómina", ha denunciado la asociación, que reprocha que, en la práctica, las condiciones "empeoran día a día".

ASFASPRO ha criticado que el Ministerio priorice grandes programas de armamento mientras ignora al personal que debe operarlos. "Un carro de combate, una fragata o un avión no sirven de nada sin su tripulación", ha advertido la asociación. También ha lamentado que el Plan Industrial y Tecnológico apenas destine un 6 por ciento de su importe económico a retribuciones y que esa parte ni siquiera se ejecute.