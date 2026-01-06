El 6 de enero de 1782: la gesta militar española frente a los británicos que dio lugar a la Pascua Militar

Cada 6 de enero, mientras millones de españoles celebran la Epifanía, que desborda de ilusión y alegría especialmente a los más pequeños, las Fuerzas Armadas celebran un día clave en su calendario: la Pascua Militar. Lejos de ser una simple ceremonia protocolaria, su origen se remonta a un episodio clave de la historia militar española: la recuperación de Menorca en 1782 tras décadas de dominio británico.

Los principios de siglo XVIII no fueron fáciles para España y, tras la muerte sin descendencia de Carlos II el hechizado, el país entró en una guerra civil que pasó a la historia como la Guerra de Sucesión y que enfrentó a austracistas y borbónicos. Un periodo en el que los británicos aprovecharon la situación para quedarse con territorios españoles como el Peñón de Gibraltar o la mencionada isla balear.

Cuatro décadas después de esa guerra civil, llegó al trono Carlos III, el tercer hijo varón de Felipe V. Influido por las corrientes ilustradas de la época, se centró en modernizar la estructura del Estado y la sociedad española, incluidas las Fuerzas Armadas. Entre sus objetivos estaba también volver a recuperar los territorios que España había perdido en su momento de vacas flacas.

El 6 de enero de 1782, los españoles iniciaron el asalto definitivo al castillo de San Felipe, punto clave de la presencia británica en Menorca, situado en la localidad de Mahón. Allí se guarnecían las tropas británicas tras resistir dos meses de ataques y desgaste permanente. La ofensiva española de ese día debía ser el asalto final para recuperar este territorio insular y así lo fue.

Una flota de 52 navíos con unos 8.000 infantes de marina a bordo, liderados por el Duque de Crillón, comenzó a bombardear sin descanso el fuerte con la intención de hacer flaquear la resistencia británica y permitir el desembarco en las playas próximas al castillo. Un mes después, el 5 de febrero, los británicos ondearon la bandera blanca. Fueron capturados más de 3.000 soldados y oficiales británicos, incluyendo un mariscal de campo.

La victoria supuso un importante éxito estratégico para la Corona española y un golpe al poder naval del Reino Unido en el Mediterráneo. Como reconocimiento a la gesta, Carlos III estableció el 6 de enero como jornada dedicada a premiar el mérito militar. Desde entonces, la Pascua Militar se convirtió en una ocasión señalada para conceder ascensos, distinciones y condecoraciones a aquellos militares que habían destacado por su servicio a España.

Con el paso del tiempo, el acto de la Pascua Militar fue evolucionando, pero mantuvo su esencia como ceremonia de exaltación de las Fuerzas Armadas. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, se celebró en diferentes formatos, pero siempre ligada al reconocimiento del esfuerzo militar y al balance del estado de la Defensa nacional.

En la actualidad, la Pascua Militar tiene lugar en el Palacio Real de Madrid y está presidida por los Reyes de España, acompañados por las principales autoridades civiles y militares del Estado. En el acto, el Rey, como jefe supremo de los Ejércitos, y el ministro del ramo realizan un repaso de la situación de las Fuerzas Armadas y de los retos estratégicos del año entrante.