El Rey preside una Pascua Militar en la que por primera vez en democracia no estará un presidente del Gobierno

El rey Felipe VI preside este martes al mediodía una nueva celebración de la Pascua Militar, el acto con el que tradicionalmente se da inicio al año castrense y que se viene celebrando en el Palacio Real de Madrid desde finales del siglo XVIII. Un evento marcado por la grave crisis política que han generado los casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno español y por la operación de captura de Estados Unidos del dictador venezolano.

Pero, por encima de todo, estará marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo inaudito, pues es la primera vez en democracia que un líder del Ejecutivo no está presente en este acto. La justificación oficial es que debe acudir a París a la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, aunque en otras ocasiones ha asistido a esta cumbre de forma telemática, algo que este martes habría sido compatible con los dos actos.

Pese a ello, no habrá ninguna mención de actualidad política nacional o internacional durante el discurso del Monarca, pues son temas que ya suele tratar en el tradicional discurso que realiza en Nochebuena. Todo girará en torno a la actualidad y el futuro de las Fuerzas Armadas, de las que don Felipe es capitán general, el máximo rango posible, y que están recibiendo en esos momentos su mayor dosis de financiación de la historia.

Uno de los focos importantes volverá a estar en la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que está previsto que acuda al mismo por tercer año consecutivo. Esta vez lo hará portando el uniforme del Ejército del Aire y el Espacio, pues desde el mes de septiembre se encuentra cursando su último año de formación militar -de los tres que tiene en plan específico que se diseñó para ella- en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Hay que recordar que hace sólo un par de semanas Casa Real distribuyó material fotográfico sobre el primer vuelo en solitario realizado por la Princesa de Asturias. Y es que el gran reto que tiene este año la heredera de la Corona es el aprender a pilotar una aeronave. Se trata exactamente de las nuevas Pilatus PC-21, que desde hace dos años son las nuevas aeronaves destinadas a la enseñanza de este centro militar.

El acto está previsto que comience en torno al mediodía, con la llegada de los Reyes de España y Leonor de Borbón al Patio de la Armería del Palacio Real, donde serán recibidos por las principales autoridades políticas y militar: la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; además del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el Jefe del Cuarto Militar del Rey y los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos.

Tras los saludos, será el momento de que la banda de música de la Guardia Real interprete los acordes del himno nacional, entre 21 cañonazos o salvas de honor, tras lo que Felipe VI recibirá honores militares y pasará revista a una formación de guardias reales formados en la plaza. Acto seguido, se trasladarán al interior del Palacio Real, donde saludarán uno a uno a los invitados que asisten a este acto castrense.

Concluidos los saludos, se pasará al Salón del Trono, donde se impondrán condecoraciones militares a aquellos militares que han destacado por su actuación durante los últimos doce meses o por la trayectoria que han tenido a lo largo de su carrera en las Fuerzas Armadas. Así, se dará paso a las dos intervenciones con las que concluye la Pascua Militar. La primera en tomar la palabra será la ministra Robles. Concluida su intervención, será el turno de Felipe VI.