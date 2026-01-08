Trump quiere elevar el presupuesto de Defensa de EEUU al 5% y exige a la industria militar que aumente la producción

Donald Trump ha vuelto a situar la política de defensa en el centro de su agenda al proponer elevar el presupuesto militar de Estados Unidos hasta el 5 por ciento del PIB. La cifra supondría un aumento histórico del gasto en Defensa y marcaría un giro radical respecto a los niveles actuales. Según recoge The Wall Street Journal, el planteamiento forma parte de su estrategia para reforzar el poder militar estadounidense y recuperar la disuasión global.

El gasto en Defensa de Estados Unidos se sitúa actualmente en torno al 3 por ciento del PIB, uno de los más elevados de la OTAN en términos porcentuales y el más alto del mundo en términos absolutos. El inquilino de la Casa Blanca considera que ese esfuerzo económico es imprescindible para mantener la superioridad militar frente a China y Rusia, que son los grandes rivales geoestratégicos de Washington.

La propuesta también tiene una clara dimensión internacional. Trump ha insistido en que los aliados de la OTAN deben aumentar su gasto militar de forma drástica y dejar de "aprovecharse" del esfuerzo estadounidense. Un presupuesto del 5 por ciento reforzaría su argumento para exigir a Europa compromisos similares, elevando aún más la presión sobre países que apenas alcanzan el objetivo del 2 por ciento, como es el caso de España.

En paralelo, ha exigido a la industria militar que incremente de forma inmediata su capacidad de producción. El objetivo es garantizar que el aumento presupuestario se traduzca en más armamento, munición y sistemas avanzados disponibles para las fuerzas armadas estadounidenses. De acuerdo con The Washington Post, el presidente considera insuficiente el ritmo actual de fabricación ante posibles conflictos de alta intensidad prolongados.

Desde el punto de vista industrial, el aumento de producción beneficiaría a las grandes empresas de Defensa, pero exigiría en un primer momento inversiones sostenidas, ampliación de plantas de fabricación y contratación de personal especializado. De hecho, ha exigido a estas empresas que dediquen a inversión el dinero que hasta ahora estaban dedicando a dividendos o recompra de acciones en el mercado.