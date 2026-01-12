El comisario de Defensa de la UE recupera la idea de crear un ejército europeo de 100.000 efectivos para frenar a Rusia

El comisario europeo para la Defensa, Andrius Kubilius, ha recuperado una propuesta estratégica lanzada hace una década: la creación de una fuerza militar europea permanente compuesta por 100.000 efectivos. Durante su intervención en la Conferencia Nacional de Folk och Försvar, celebrada en Suecia, el político lituano ha instado a la UE a actuar como un bloque único y no como una suma de 27 "ejércitos bonsái", recuperando el término acuñado por Josep Borrell.

Kubilius ha planteado la necesidad de dar un "gran salto" en la inversión militar, cuestionando si Estados Unidos sería una potencia global si tuviera "50 ejércitos estatales" en lugar de un ejército federal. "La falta de unidad es nuestro problema", ha sentenciado, sugiriendo que la fragmentación actual debilita la posición geopolítica del viejo continente frente a la eficacia de una política de defensa común.

Apoyándose en sondeos recientes, el comisario ha destacado que una amplia mayoría de ciudadanos en países como España o Alemania preferiría que su defensa dependiese de un ejército europeo antes que de las fuerzas nacionales. En este sentido, ha instado a no eludir cuestiones incómodas sobre cómo articular el "pilar europeo" de la OTAN o quién asumiría el mando supremo.

La cuestión de fondo planteada por Kubilius es la dependencia de Washington. "¿Cómo reemplazaremos a la fuerza militar estadounidense permanente de 100.000 soldados que constituye la columna vertebral de la defensa en Europa?", se ha preguntado. Para el comisario, la respuesta pasa por retomar la iniciativa que en su día defendieron líderes como Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron y Angela Merkel para dotar a Europa de capacidad militar real.