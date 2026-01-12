Militares españoles desplegados en Líbano salen ilesos tras recibir fuego de carros de combate israelíes

Una patrulla que forma parte del despliegue de las Fuerzas Armadas españolas en el sur de Líbano ha salido ilesa este lunes tras recibir fuego de carros de combate israelíes durante una misión de vigilancia en el sur del Líbano. Los tres blindados de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) habían sobrepasado la denominada buffer zone o línea de seguridad y se habían adentrado en la demarcación libanesa controlada por las tropas españolas.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han explicado que el incidente se ha producido sobre las 16.30 horas, cuando la patrulla española estaba monitorizando la situación en las cercanías de la localidad de El Khiam. Los militares comprobaron que los blindados israelíes se encontraban fuera de la zona de seguridad establecida en torno a las posiciones que Israel mantiene en territorio libanés desde hace años.

En ese momento, los carros de combate abrieron fuego y efectuaron tres disparos con su cañón principal. Los proyectiles impactaron a distancias aproximadas de 150 y 380 metros de la patrulla española, sin causar daños personales ni materiales. Ante la gravedad de la situación, el mando español ordenó el repliegue inmediato de la unidad a una zona segura para evitar una escalada mayor del incidente armado.

Tras el repliegue de la patrulla española, los carros israelíes retrocedieron posteriormente hasta su base de retaguardia, sin que se registraran nuevos enfrentamientos. Una vez normalizada la situación, los militares españoles regresaron sin novedad a la base Miguel de Cervantes, situada en Marjayoun, donde se concentra el contingente nacional desplegado en la misión de Naciones Unidas en el sur del país desde 2006 aproximadamente.

Los militares de las Fuerzas Armadas españolas se encuentran en la zona dentro de una misión de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo mantener controlada el área de separación entre Líbano e Israel conocido como Blue Line, y que no es una frontera oficial, sino la línea que marcó la retirada de las tropas israelíes tras la invasión de Líbano –dentro de su guerra contra el grupo terrorista Hezbolá– en el año 2006.

Los casi 700 militares españoles forman parte de un despliegue mayor, cercano a los 10.000 militares pertenecientes a una cuarentena de países. La misión fue renovada a principios de septiembre de 2024 en la ONU con el apoyo de los dos gobiernos implicados (Líbano e Israel), aunque la misma estuvo en jaque durante varios meses tras la gran incursión israelí en la zona tras los atentados terroristas de octubre de 2023.