Paraguay recibe este viernes los primeros cuatro cazas A-29 Super Tucano que reforzarán su Fuerza Aérea

Paraguay está listo para recibir este viernes los primeros cuatro aviones A-29 Super Tucano de un pedido total de seis unidades adquiridas a la brasileña Embraer, en un acto que marcará un salto cualitativo para la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). La entrega forma parte del plan de modernización de su flota y se espera que los dos aviones restantes lleguen entre octubre y noviembre de este año.

La compra incluye un total de seis cazas ligeros A-29 Super Tucano, firmada por el Gobierno paraguayo en julio de 2024 y financiada mediante un préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). El contrato está valorado en aproximadamente 96,6 millones de dólares (unos 90 millones de euros), incluyendo equipos y logística asociados.

El A-29 Super Tucano es un avión turbohélice ligero de ataque y entrenamiento avanzado, diseñado para operar incluso desde pistas sin pavimentar. Su estructura robusta y sistemas modernos de aviónica, sensores electro-ópticos e intercomunicaciones tácticas lo hacen versátil para misiones de reconocimiento armado, apoyo aéreo cercano y vigilancia fronteriza. Además, Embraer lo va a preparar para combatir contra drones.

Paraguay espera emplear estos Super Tucano principalmente en misiones de vigilancia del espacio aéreo y lucha contra el crimen organizado, incluido el narcotráfico y vuelos irregulares sobre territorio nacional, reforzando la seguridad interna. Además, se destinarán a adiestramiento avanzado de pilotos y apoyo a unidades de tierra cuando lo requieran.

La adquisición de estos aviones representa una modernización significativa de la FAP, que desde hace décadas carecía de plataformas de ataque ligero con capacidades avanzadas. La incorporación de los A-29 mejora notablemente su capacidad de respuesta rápida ante amenazas y refuerza la disuasión aérea en la región.

El A-29 Super Tucano es un modelo ampliamente utilizado por fuerzas aéreas en todo el mundo: lo operan al menos 22 países, incluidos Estados Unidos, Colombia, Chile y Brasil, con más de 290 unidades vendidas y una sólida trayectoria operativa en misiones de contrainsurgencia, entrenamiento y apoyo táctico.