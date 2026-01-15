España decidirá en las próximas horas su posible participación en la misión militar europea en Groenlandia

La crisis política abierta por el Gobierno de Estados Unidos con Europa por sus aspiraciones territoriales sobre la isla de Groenlandia, cuya soberanía pertenece a Dinamarca, y que Donald Trump quiere incorporar a su país a través de su compra o de una negociación política, aunque no ha descartado incluso una intervención militar, ha obligado al Viejo Continente a mover ficha y buscar fórmulas para dar un apoyo a Dinamarca y tratar de frenar las intenciones estadounidenses.

Alemania y Reino Unido han tratado de impulsar una misión europea en Groenlandia que reforzarse la seguridad de la isla y diese a entender a Washington que ese punto estratégico del globo no va a acabar bajo control de Rusia o China. Lo que se ha visto en las últimas horas es que Dinamarca va a reforzar la seguridad militar de la zona y que varios país europeos (Alemania, Francia, Noruega y Suecia) han anunciado que van a enviar militares a la zona.

El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene decidido todavía si las Fuerzas Armadas españolas van a participar en este nuevo despliegue militar europeo en Groenlandia. La decisión se va a tomar en las próximas horas o días. Así lo ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha pedido "no precipitar acontecimientos" y ha deslizado que se tomará una decisión en las próximas horas, según las declaraciones recogidas por Europa Press.

"Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana, estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones". "Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados e iremos viendo a lo largo del día de hoy", ha incidido, tras lo que ha pedido a todo "prudencia y discreción". También, preguntada por una posible invasión de Estados Unidos a Groenlandia, ha considerado que todavía no se está "en ese supuesto".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "Europa se tiene que sentar en la mesa de las grandes potencias y decirle a todos que Europa va a seguir siendo territorio de paz". "Ha llegado el momento de que Europa se tome en serio su autonomía", ha dicho, tras lo que ha afirmado que "España tiene que dar un paso al frente y proponer una alianza por el multilateralismo, que está puesto en cuestión".