Defensa encarga un nuevo satélite militar tras quedar inutilizado el SpainSat NG II por un impacto con basura espacial

El Ministerio de Defensa ha activado en las últimas horas el proceso para contratar el nuevo satélite militar SpainSat NG III, después de haberse confirmado que el SpainSat NG II ha quedado inutilizado tras recibir un impacto de basura espacial. Los informes técnicos concluyen que la colisión afectó a una zona crítica, haciendo imposible que pueda cumplir a la perfección con la misión para la que fue construido.

El departamento de Margarita Robles ha explicado que el incidente no tendrá consecuencias económicas, ya que el programa cuenta con un seguro específico frente a este tipo de siniestros. El satélite permanece estable y completo en una órbita muy excéntrica, sin riesgo para otras operaciones espaciales. El episodio vuelve a poner de relieve el problema creciente de la basura espacial en órbitas estratégicas utilizadas por los sistemas militares modernos.

El Ministerio de Defensa ha querido despejar cualquier duda sobre la continuidad operativa de las Fuerzas Armadas. Hasta la sustitución del satélite dañado, las comunicaciones están plenamente garantizadas gracias a la combinación del sistema SpainSat-NG en servicio y del satélite SpainSat, que continúa operativo. No se ha producido ninguna afectación a los servicios ni a las misiones en curso militares estratégicas críticas actuales.

Esta configuración permite mantener en todo momento la cobertura de las comunicaciones del Ministerio de Defensa y el normal desarrollo de las operaciones. El SpainSat NG I presta servicio desde la posición orbital 29 grados Este, mientras que el SpainSat lo hace desde 30 grados Oeste. El Gobierno insiste en que la capacidad de mando y control permanece intacta para España y sus aliados militares.

El encargo del SpainSat NG III se enmarca en el Programa SATCOM-SPAINSAT NG, considerado uno de los pilares de la modernización militar. El objetivo es sustituir progresivamente los actuales sistemas SPAINSAT y XTAR-EUR por una nueva generación de satélites más avanzados, seguros y resilientes. Estos sistemas están diseñados para operar en las bandas X, Ka y UHF, claves para las comunicaciones militares estratégicas nacionales actuales.

Desde Defensa han asegurado que el trabajo coordinado con Hisdesat continuará para reforzar la resiliencia del sistema y garantizar la continuidad a largo plazo. Las comunicaciones por satélite son consideradas esenciales para la seguridad nacional y la defensa, especialmente en un contexto internacional cada vez más inestable. El relevo del satélite dañado se aborda como una prioridad estratégica para preservar la autonomía operativa española militar actual.

El SpainSat NG II había sido lanzado recientemente y todavía no había alcanzado su posición orbital definitiva cuando se produjo el impacto. El satélite se encontraba en fase de traslado hacia su ubicación final dentro del sistema SPAINSAT-NG. Este contratiempo se produjo antes de su entrada plena en servicio, obligando a activar el plan de contingencia y acelerar la sustitución prevista por el NG III.