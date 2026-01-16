El 8x8 Dragón se convierte en una realidad para el Ejército de Tierra: la Legión recibe sus primeras 40 unidades

Es un pequeño paso para el Ejército de Tierra, pero un paso simbólico de enorme calibre para un programa de armamento que lleva siendo un auténtico quebradero de cabeza para el Ministerio de Defensa durante la última década y que se empezó a impulsar hace casi veinte años, cuando la socialista Carmen Chacón –en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero– se encontraba al frente del departamento.

El Ejército de Tierra ha recibido este viernes de manera oficial los primeros 40 blindados 8x8 Dragón. Ha sucedido en un acto celebrado en la base Álvarez de Sotomayor (Almería), sede de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión, la unidad elegida para comenzar con el despliegue de un vehículo sobre el que pivota buena parte de la modernización del Ejército de Tierra y la encargada de poner a prueba estos vehículos para aceptar su recepción oficial a la industria.

El hito era tan importante y ha tensionado tantas las plantas nobles del Ministerio que hasta allí se ha desplazado la máxima responsable del mismo, Margarita Robles, que ha estado acompañada por su número dos política, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Armador Enseñat y Berea.

Robles ha destacado que con estos vehículos, diseñados para operar en escenario exigentes, "se mejora la interoperabilidad del Ejército español y su fiabilidad y responsabilidad en el marco de las misiones de OTAN, Unión Europea y Naciones Unidas" y ha destacado, "porque nuestros militares son lo más importante", el aumento de seguridad que suponen respecto a los que hay actualmente en servicio.

Valcarce, responsable de la política industrial del departamento, entre otros cometidos, ha destacado la innovación en áreas críticas que está suponiendo este programa de armamento y, gracias a una inversión ambiciosa, genera empleo, mejora la competitividad de la industria y consolida importantes retornos, a lo largo de los tres corredores industriales de nuestro país donde se desarrolla este vehículo.

Pese a esto, continúa la preocupación por el programa. El consorcio Tess Defence, liderado por Indra desde el golpe de mano que dio Defensa en el programa en octubre de 2024, sigue sin cumplir con el ritmo de entregas pactado. En 2025 entregó menos de las 92 establecidas en la última renegociación de plazos, aunque en parte fue un logro, al entregarse las primeras unidades, pues en 2023 y 2024 fueron incapaces de entregar ni una sólo unidad.