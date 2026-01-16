El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado en las últimas horas que su país está facilitando a Ucrania dos tercios de la inteligencia militar que el Gobierno de Kiev emplea para combatir al invasor ruso, un papel que hasta ahora estaba desempeñando en gran medida Estados Unidos, y que pondría de manifiesto que la ayuda del Gobierno de Washington en algunos puntos clave a Ucrania se ha vendido abajo.

Durante un discurso ante altos mando del Ejército francés, ha sostenido que su país ha asumido un rol central en el suministro de inteligencia estratégica, táctica y operativa tras los cambios en la implicación estadounidense. El presidente francés no ha detallado el tipo exacto de información compartida, pero dejó claro que se trata de capacidades clave para la planificación y ejecución de operaciones militares ucranianas frente a las fuerzas rusas.

Las declaraciones llegan en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad y el alcance del apoyo de Washington a Ucrania. Según Reuters, Macron ha dado a entender que Francia ha cubierto parte del vacío dejado por Estados Unidos, reforzando su cooperación directa con Kiev. Este giro consolidaría Gobierno de París como uno de los principales actores europeos en el respaldo militar a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

El Elíseo considera que el intercambio de inteligencia es un elemento esencial para sostener la capacidad defensiva ucraniana. Macron ha defendido que Francia actúa en coordinación con sus aliados y dentro de los compromisos internacionales asumidos. Según ha dicho, este apoyo no busca una escalada directa, sino garantizar que Ucrania pueda resistir y defender su soberanía.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un cambio drástico en el apoyo que Estados Unidos proporciona a Ucrania. Europa se ha convertido en el gran sostén de Ucrania en la lucha contra Rusia y duplica la ayuda de EEUU. Según los últimos del think tank alemán Kiel Institute for the World Economy la ayuda global enviada por Washington se cifra en 118.950 millones, mientras que la europea alcanza los 275.600 millones de euros.