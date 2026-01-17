El reto de las Fuerzas Armadas para ampliar su plantilla: 11.913 nuevas plazas en 2026; hasta 127.500 militares en 2029

No sólo de armamento y munición viven los ejércitos. El personal militar es el pilar sobre el que se sostiene cualquier capacidad operativa real, por avanzada que sea la tecnología disponible. Sin soldados, marineros y aviadores formados, motivados y suficientes en número, los sistemas más modernos pierden eficacia, y la disuasión se convierte en un concepto vacío incapaz de responder a crisis reales o sostenidas en el tiempo.

Los principales ejércitos de la Unión Europa no sólo han perdido capacidades operativas en las últimas décadas, sino que también han visto reducirse su número de efectivos. Ahora, tras el drástico giro que ha dado la situación de seguridad en el continente europeo –fruto de la invasión rusa de Ucrania y la elección de Donald Trump en Estados Unidos– toca dar un golpe de timón en la gestión del personal y ampliar plantillas.

El Ministerio de Defensa ha hecho públicos en las últimas horas los objetivos de personal que quiere cumplir durante este año y, en parte, hasta 2029. El primer dato que ha dado a conocer es que este año 2026 va a sacar 11.913 nuevas plazas para las Fuerzas Armadas, de las cuales 2.863 serán para ingreso en los centros docentes de formación de oficiales y suboficiales, y 9.050 para acceder a la escala de tropa o marinería a través de los dos ciclos previstos.

El primer ciclo para la escala más básica de las FAS ya está incluso en marcha. Defensa inició el proceso sacando 4.500 de esas plazas la pasada semana, de las que una cincuentena están reservadas para deportistas de alto nivel. El departamento de Margarita Robles quiere que la tasa de reposición efectiva alcance el 120 por ciento, es decir, que por cada 100 militares que abandonan las FAS ingresen 120.

Un reto complicado teniendo en cuenta que el Ministerio ya trató el año pasado de aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y la realidad, a final de año, es que pudo conseguirlo. Según los datos del propio Gobierno las Fuerzas Armadas perdieron 832 militares en activo en 2025. El agujero negro estuvo en la escala de oficiales, donde muchos son tentados por la empresa privada, donde pueden ganar salarios más elevados.

El segundo reto del Ministerio de Defensa es conseguir aumentar la plantilla hasta los 127.500 militares en activo para el 2029. Un reto que ya era conocido desde hace unos meses y para que el que es necesario que el incremento neto de personal aumente en 7.500 personas en los próximos tres años. De conseguirlo, el siguiente reto sería aumentar la plantilla en casi 20.000 efectivos en la década 2025-2035.

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre el Observatorio de la Vida Militar entregó su informe anual a las Cortes Generales y en el mismo alertaba de que las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se habían desplomado en el preciso momento en el que lo que más se necesita es ampliar plantillas, un hecho que era llamativo, sobre todo, en la petición de ingresos a la escala de oficiales.