El P-46 Furor se despliega en África Occidental y el Golfo de Guinea para evitar la piratería en la zona

El Buque de Acción Marítima (BAM) P-46 Furor ha iniciado su despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea dentro de la iniciativa europea Presencias Marítimas Coordinadas. La operación busca reforzar la seguridad marítima en una región estratégica marcada por la piratería, los robos armados y los tráficos ilícitos. España mantiene así una presencia naval activa para proteger intereses económicos, energéticos y de seguridad nacional.

El Furor, con base en el Arsenal de Cartagena, participa en esta misión durante el primer semestre del año bajo mando del capitán de corbeta Ángel García. El despliegue llega tras un largo periodo de preparación y certificación que ha exigido un alto nivel de adiestramiento. El buque representa a España en una zona clave para la estabilidad regional y europea y para la defensa de sus intereses estratégicos.

El Golfo de Guinea es una de las áreas más sensibles para la seguridad marítima internacional. Por estas aguas transitan rutas esenciales para el suministro energético y faena parte de la flota pesquera española. La región sufre una presión constante de piratas y redes criminales, lo que obliga a mantener vigilancia permanente para garantizar la libertad de navegación y reducir riesgos para buques civiles internacionales.

Durante el despliegue, el P-46 Furor realizará patrullas de vigilancia marítima y operaciones de presencia naval coordinadas con otros países de la Unión Europea. También operará junto a marinas de estados ribereños para mejorar el conocimiento del entorno y la respuesta ante incidentes. Estas actividades buscan disuadir la actividad criminal y reforzar la seguridad colectiva en la zona marítima y proteger intereses comunes europeos y nacionales estratégicos actuales.

La cooperación militar es otro de los ejes centrales de la misión. Durante las escalas en puerto, la dotación del Furor impartirá formación y adiestramiento a fuerzas locales en interdicción marítima, buceo y control de emergencias a bordo. El objetivo es fortalecer las capacidades de los países de la región para que puedan operar con mayor autonomía frente a amenazas marítimas complejas y redes criminales transnacionales.