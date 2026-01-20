Bélgica compra 8 vehículos lanzapuentes Leguan y 17 pasarelas de 26 metros a KNDS

El Ministerio de Defensa de Bélgica ha adjudicado a la compañía franco-alemana KNDS un contrato para la adquisición de ocho vehículos lanzapuentes Leguan y 17 pasarelas asociadas de 26 metros de longitud. El acuerdo, anunciado por la propia empresa, permitirá mejorar la capacidad de movilidad y apoyo a las fuerzas terrestres belgas en operaciones de alta intensidad y en entornos compatibles con estándares OTAN.

El sistema lanzapuentes Leguan permite desplegar y recuperar de forma completamente automática pasarelas de 26 o 14 metros desde una cabina protegida. Estas pasarelas están certificadas para clases de carga MLC 80 y MLC 100, lo que garantiza el paso seguro de vehículos blindados pesados, incluidos carros de combate principales y plataformas de apoyo logístico de gran tonelaje.

KNDS ha subrayado que el sistema Leguan puede integrarse tanto en plataformas sobre orugas como sobre ruedas, lo que ofrece flexibilidad operativa según las necesidades del cliente. Actualmente, este sistema de ingeniería militar se encuentra en servicio o ha sido adquirido por un total de 22 ejércitos en todo el mundo, principalmente en países aliados y socios de la OTAN.

La compañía también ha destacado que el contrato belga se ha impuesto frente a varios competidores internacionales, lo que refuerza la posición de KNDS en el mercado europeo de sistemas de apoyo al combate. Este segmento es altamente especializado y estratégico, al estar directamente vinculado a la capacidad de maniobra de fuerzas acorazadas en escenarios de guerra convencional.

La adquisición se enmarca en los esfuerzos de Bélgica y de otros países europeos por reforzar la movilidad militar y la interoperabilidad dentro de la OTAN. La capacidad de superar rápidamente ríos, zanjas u otros obstáculos naturales o artificiales es considerada clave en el actual contexto de seguridad, marcado por el refuerzo de la disuasión y la defensa en el flanco oriental europeo.