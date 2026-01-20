EuroTrophy proveerá su sistema de protección de carros de combate a cuatro países europeos usuarios del Leopard2A8

EuroTrophy, la empresa conjunta formada por la filial europea de General Dynamics (GDELS), la alemana Krauss-Maffei Wegmann y la israelí Rafael, ha cerrado un contrato valorado en 330 millones de euros con la subsidiaria alemana de KNDS para suministrar el sistema de protección activa Trophy a los carros de combate Leopard 2 A8 destinados a varios ejércitos europeos, en un contexto de refuerzo acelerado de la defensa terrestre.

El acuerdo contempla la integración del sistema APS Trophy en los Leopard 2 A8 adquiridos por Lituania, Países Bajos, República Checa y Croacia, cuatro países que han optado por modernizar sus fuerzas acorazadas. Estos sistemas detectan, siguen y neutralizan amenazas entrantes, como misiles anticarro o proyectiles guiados, antes de que impacten, incrementando de forma notable la supervivencia del vehículo y su tripulación en escenarios de combate moderno.

EuroTrophy ha subrayado que el Leopard 2 A8 incorpora el sistema Trophy como parte de su configuración estándar, un elemento clave para la interoperabilidad dentro de la OTAN. Esta estandarización facilita el empleo conjunto de unidades acorazadas, reduce la complejidad logística y simplifica los programas de formación y mantenimiento entre los distintos ejércitos aliados que operan este modelo de carro en operaciones multinacionales de alta intensidad.

La empresa ha destacado que, con este contrato, Trophy se consolida como el sistema de protección activa preferido por la Alianza Atlántica. Según EuroTrophy, se trata del único APS de fabricación europea probado en combate y actualmente en servicio en fuerzas de la OTAN, ofreciendo un espectro completo de capacidades frente a amenazas modernas, especialmente relevantes en el flanco oriental europeo ante el deterioro del entorno de seguridad.

El contrato incluye además el suministro de repuestos, paquetes logísticos, cursos y programas de formación para tripulaciones y personal técnico. Estos elementos permitirán garantizar el soporte integral del sistema durante todo su ciclo de vida. La operación refuerza la cooperación industrial europea en defensa y el papel de KNDS y sus socios como proveedores clave de capacidades acorazadas avanzadas en el mercado internacional de defensa terrestre.