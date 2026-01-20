Trump difunde mensajes de Macron y Rutte y ataca a Reino Unido por la "estupidez" de "regalar" una isla

El presidente estadounidense, Donald Trump, sigue reafirmándose en su intención de hacerse con Groenlandia y en medio de los movimientos y contactos sobre sus ansias expansionistas ha decidido difundir varios mensajes personales de líderes internacionales intentando aplacarlo, un montaje de JD Vance, Marco Rubio y él mismo colocando la bandera estadounidense en la isla y un incendiario mensaje contra Reino Unido.

En Truth Social, Trump ha publicado imágenes de mensajes personales del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del presidente francés, Emmanuel Macron. "Mi amigo. Estamos totalmente alineados con Siria", dice Macron en alusión al apoyo de Trump al presidente sirio y sus maniobras para aplacar el conflicto en el país.

"Podemos hacer grandes cosas en Irán", continúa Macron, que añade "no entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia". "Intentemos construir algo grande", añade haciendo dos propuestas. "Puedo intentar organizar un encuentro del G7 tras Davos en París el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos a los encuentros al margen", apunta antes de proponerle "una cena juntos en París el jueves antes de que te vuelvas a Estados Unidos".

En cuanto a Rutte, que ya fue noticia en octubre por otro mensaje filtrado lleno de elogios a Trump, le dice al presidente estadounidense que lo que ha "conseguido en Siria hoy es increíble". "Usaré mis contactos en Davos para que se ensalce tu trabajo allí, en Gaza y en Ucrania", dice el neerlandés, que añade que está centrado en "encontrar una vía para Groenlandia". "No puedo esperar a verte", concluye el secretario general de la OTAN en un tono coloquial.

A estos mensajes se suma otro dirigido contra Reino Unido y su decisión de ceder a Mauricio el archipiélago de Chagos, lo que incluye la isla de Diego García, donde Estados Unidos mantiene "una base militar vital", en palabras de Trump.

"Sorprendentemente, nuestro "brillante" aliado de la OTAN, Reino Unido" está planeando renunciar a la isla "sin ninguna razón". "No hay duda de que China y Rusia han tomado nota de este acto de absoluta debilidad. Son poderes internacionales que sólo reaccionan ante la fuerza, motivo por el que los Estados Unidos es ahora respetado como nunca antes", presume. "El acto de Reino Unido es de una GRAN ESTUPIDEZ", dice Trump utilizando las mayúsculas. Añade que es "otra de las muchas razones de seguridad nacional por las que hay que comprar Groenlandia. Dinamarca y sus aliados tienen que hacer lo correcto". Un portavoz del Gobierno británico ha defendido la medida subrayando que el acuerdo con ese país del océano Índico garantiza las operaciones militares conjuntas de Londres y Washington en Diego García.

Los mensajes llegan después de que el pasado sábado Trump anunciara aranceles del 10 por ciento a partir del 1 de febrero a los productos de los países que manden militares a Groenlandia, con el aviso de que subirían al 25 por ciento en junio y se mantendrían en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington. Los esfuerzos diplomáticos para tratar de aplacar al presidente continúan esta semana en el Foro de Davos.

Desde Dinamarca, la ministra de Asuntos Económicos, Stephanie Lose, ha insistido en pedir a la UE que "no descarte" ninguna respuesta ante las "amenazas" de Trump en sus intenciones de hacerse con la isla, que el estadounidense ve estratégica para sus planes de Defensa y por sus recursos críticos.