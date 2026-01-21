Canadá elabora un plan para defenderse de una invasión militar de Estados Unidos por primera vez en más de un siglo

Las fuerzas armadas de Canadá han desarrollado un esquema teórico de respuesta a una hipotética invasión militar estadounidense, algo que no se hacía desde hace más de un siglo, según informan medios internacionales. El ejercicio, confirmado por altos funcionarios canadienses, plantea cómo Ottawa enfrentaría un ataque convencional, aunque las fuentes subrayan que se trata de un análisis conceptual y no de un plan operativo real.

El modelo contempla que, en un escenario de ofensiva estadounidense, las fuerzas de Washington podrían superar posiciones estratégicas canadienses en tierra y mar en tan solo dos a siete días por la enorme disparidad de capacidad militar entre ambos países. Ante esa superioridad, el esquema prevé respuestas alternativas.

Dado que Canadá carece del número de tropas y del equipamiento moderno necesario para repeler un ataque estadounidense convencional, el documento explora el uso de tácticas de guerra no convencional basadas en emboscadas, sabotaje, grupos pequeños de combatientes y operaciones de drones, como métodos para ralentizar o complicar la ocupación.

Fuentes citadas por la prensa canadiense aseguran que Ottawa evaluó también las señales de alerta temprana que precederían a una agresión, como el fin de la cooperación bilateral en el NORAD, el mando conjunto de defensa aeroespacial entre Canadá y Estados Unidos, y otros pactos tradicionales de seguridad continental. Aunque el ejercicio es inusual por su naturaleza, tanto analistas como autoridades resaltan que una invasión estadounidense es altamente improbable.

La alianza histórica, los vínculos económicos y la cooperación en proyectos conjuntos de defensa siguen siendo sólidos, incluso en medio de tensiones recientes por asuntos geopolíticos como Groenlandia. El documento ha generado debate sobre la relación entre ambos países, ya que refleja una percepción de crisis en la seguridad, incentivada por retórica política y amenazas sobre soberanía territorial.

Ottawa insiste en que el ejercicio responde a la prudencia estratégica y a la necesidad de "pensar lo impensable" ante cualquier contingencia extrema. Pese a su carácter conceptual, el análisis ha impulsado también discusiones sobre la capacidad de defensa propia del país. Algunos analistas consultados por la prensa canadiense señalan que tales simulaciones pueden ayudar a mejorar la preparación en términos de resiliencia civil y coordinación con aliados de la OTAN ante crisis que vayan más allá de lo convencional.

En términos prácticos, el informe subraya que un conflicto de gran envergadura entre Canadá y Estados Unidos sería devastador y que la defensa efectiva del territorio dependería más del apoyo internacional y del uso de tácticas asimétricas que de una confrontación frontal entre ejércitos estatales.