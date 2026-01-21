Diego García, la remota y blindada isla que desató la ira de Trump contra Reino Unido

Entre nuevos mensajes insistiendo en su intención de hacerse con Groenlandia, el presidente estadounidense, Donald Trump, se descolgó este martes con un incendiario mensaje contra el Gobierno británico por renunciar a la isla de Diego García, una remota isla en el Índico de 27 kilómetros cuadrados. El mandatario estadounidense, en el tono que acostumbra en las redes sociales, acusó a Reino Unido de deshacerse de la isla "sin ninguna razón" en un acto de "una gran estupidez" y utilizó esa medida para justificar sus anhelos sobre Groenlandia por "razones de seguridad nacional".

La isla de Diego García alberga una base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido que hace que además de lejana sea también un enclave inaccesible. Es la isla de mayor tamaño de las 60 que constituyen el archipiélago de Chagos, perteneciente a Reino Unido desde 1814 y que el país decidió conservar bajo el nombre de "British Indian Ocean Territory" cuando Mauricio logró la independencia en 1968. A finales de esa década, Reino Unido y Estados Unidos pactaron convertirla en una base militar, lo que supuso la expulsión de sus 2.000 habitantes, que acabaron repartidos entre Mauricio, las Seychelles y Reino Unido. Mauricio reclama el territorio desde entonces para "completar totalmente el proceso de descolonización".

En su mensaje, Trump habló de un enclave "vital" para su país: por su situación estratégica ha sido decisivo para operaciones militares en países como Vietnam, Irak, Afganistán o el mar Rojo. Pero como se apresuró a responder Reino Unido, que el territorio se ceda no implica la pérdida de la base, que seguirá en marcha en virtud del acuerdo firmado con Mauricio el pasado 22 de mayo. Según el tratado, Reino Unido alquilará el territorio al menos durante 99 años por 101 millones de libras anuales, unos 120 millones de euros. El contrato implica que en los primeros tres años, Reino Unido pagará 165 millones de libras anualmente. Del cuarto año al decimotercero, pagará 120 millones. Y a partir de ahí, el importe se ajustará según la inflación, informa la BBC. Se incluye, además, un fondo de 40 millones de libras para los habitantes de Chagos y sus familias que quieran regresar, aunque no lo harán nunca a la isla, que continuará vetada a los civiles.

Trump también habló de "shock" pero Reino Unido firmó el tratado después de asegurarse que Trump estaba de acuerdo el pasado mes de febrero, como recuerdan los medios británicos. Tras una reunión con Keir Starmer en la Casa Blanca, Trump aseguró que se trataba de un acuerdo "poderoso", a "muy a largo plazo" y Marco Rubio confirmó luego su apoyo a este "monumental" pacto.

Mientras especulan con que Groenlandia sea la explicación a este nuevo bandazo y a la acusación de "debilidad" contra Reino Unido, el gobierno británico se enfrenta también a críticas internas. De un lado, Starmer ha justificado la pervivencia de la base para proteger la zona de "influencias malignas" mientras los habitantes de Chagos que residen en Reino Unido se manifiestan contra el acuerdo por no haberles tenido en cuenta en el pacto y avisan de que el hecho de que el archipiélago pase a depender de Mauricio podría incluso complicar su regreso a las islas.

Desde la oposición también han criticado el pacto porque creen que "debilita la seguridad de Reino Unido" frente a Rusia y China y supone "una cesión de nuestro territorio soberano", en palabras de la líder de los tories, Kemi Badenoch.