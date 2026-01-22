Trump anuncia ahora un futuro pacto con la OTAN sobre Groenlandia que "nos dará lo que necesitamos" para "siempre"

Nuevo bandazo de Donald Trump sobre Groenlandia. Tras reafirmarse en su discurso en el Foro de Davos en su intención de hacerse con el territorio, el presidente estadounidense publicó en sus redes sociales que había celebrado una reunión "muy productiva" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que había fijado "el marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y todo el Ártico".

"Si se consuma esta solución, será muy buena para Estados Unidos y para todos los países de la OTAN", avanzó Trump, que anunció que como consecuencia suspendía los aranceles con los que había amenazado a los países implicados en la misión ártica para fortalecer la seguridad de la isla junto a Dinamarca.

Según Trump, va a mantener encuentros "adicionales" relativos a la Cúpula Dorada, el masivo sistema antimisiles que proyecta su administración y para el que ven a Groenlandia como un enclave decisivo. Anunció además que en los contactos estarán involucrados JD Vance, Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.

Ante el anuncio, diplomáticos daneses citados por la prensa estadounidense desde Davos insistieron en que el citado acuerdo no pasaba por que Trump vaya a hacerse con la "propiedad" de la isla y recalcaron que Rutte no está habilitado para negociar una "transferencia de territorio" de un país miembro a otro.

Por su parte, Trump señaló ante los medios que el acuerdo que ahora se pone en marcha "nos dará todo lo que necesitamos". Y en una entrevista en la CNBC, aseguró que el pacto duraría "para siempre" sin aclarar si implicaba que Estados Unidos pasaría a poseer la isla.