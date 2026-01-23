GDELS-Santa Bárbara y Tecnobit-Oesía firman un acuerdo para colaborar en las modernización de los blindados Pizarro

Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) y Tecnobit (Grupo Oesía) han firmado un acuerdo para cooperar en el programa de modernización de los blindados Pizarro del Ejército de Tierra. El contrato se enmarca en el Programa Especial de Modernización (PEM) adjudicado por el Ministerio de Defensa y refuerza la colaboración industrial nacional en un programa estratégico valorado en 264 millones de euros y con horizonte hasta 2031 para capacidades terrestres críticas.

La modernización arrancó apenas dos semanas después de la adjudicación gracias a las capacidades inmediatas de Santa Bárbara Sistemas, que ya trabaja en su Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida de Alcalá de Guadaíra. Desde estas instalaciones se acomete una renovación integral de los vehículos, con especial énfasis en la optrónica de la torre, uno de los paquetes clave del programa del Ejército de Tierra.

Tecnobit será la responsable de suministrar y actualizar los sistemas optrónicos, aportando soluciones de última generación ya empleadas en programas nacionales e internacionales. La compañía del Grupo Oesía pone a disposición del proyecto sus capacidades de ingeniería, producción y soporte al ciclo de vida desde su planta de Valdepeñas, considerada uno de los referentes de la industria española de defensa en sensores avanzados militares actuales.

El acuerdo refuerza el papel de Santa Bárbara Sistemas como empresa tractora del sector terrestre y consolida una cadena de valor industrial nacional, uno de los objetivos del Ministerio de Defensa. El programa Pizarro se apoya en un modelo de cooperación tecnológica orientado a garantizar la autonomía estratégica de España y el sostenimiento a largo plazo de capacidades críticas para las Fuerzas Armadas españolas actuales.

El contrato fue adjudicado el pasado 16 de diciembre por un importe de 264 millones de euros, al considerar Defensa que Santa Bárbara es el único fabricante con capacidad técnica como diseñador original del sistema. La modernización afectará a los Pizarro de Fase 1 y Fase 2 y se desarrollará durante casi seis años según el calendario oficial aprobado por Defensa y el Gobierno español.

Los trabajos se realizan en Alcalá de Guadaíra, donde Santa Bárbara ha ampliado en 7.000 metros cuadrados su centro especializado en mantenimiento y modernización. Estas instalaciones ya son clave para el sostenimiento de los carros Leopardo del Ejército de Tierra y sitúan a Andalucía como uno de los polos industriales de defensa más relevantes del país por volumen tecnológico y empleo cualificado en España actual.