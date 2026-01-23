Marruecos podría adquirir cazas chino-paquistaníes JF-17 Thunder: Pakistán desvela que hay negociaciones abiertas

Pakistán ha confirmado que mantiene negociaciones con varios países, entre ellos Marruecos, para la posible venta de cazas JF-17 Thunder, junto con otros aviones de entrenamiento, drones y sistemas de defensa, según fuentes citadas por Reuters. Islamabad ha dicho que hay "muchas consultas" pero no ha revelado detalles sobre acuerdos firmados o plazos concretos para cerrar contratos, ni cifras oficiales sobre lo que Marruecos podría comprar.

Según la citada agencia de noticias, Islamabad ha sostenido conversaciones con hasta 13 países, de los cuales entre seis y ocho estarían en una fase "avanzada de negociación" para adquirir JF-17 y otros equipos militares, incluido Marruecos en el África del Norte. La agencia subraya que los contactos forman parte de un impulso del sector de defensa paquistaní para ampliar sus exportaciones aprovechando el interés en hardware "probado en combate".

El ministro de Producción de Defensa paquistaní, Raza Hayat Harraj, señaló a Reuters que hay "interés expresado" en cazas, municiones y entrenamiento, aunque matizó que se trata de negociaciones delicadas que podrían no concretarse en ventas definitivas. Las fuentes resaltaron que la mayoría de los posibles compradores son naciones de mayoría musulmana, lo que encaja con los tradicionales vínculos de seguridad de Pakistán.

La atención internacional sobre el JF-17 Thunder ha aumentado tras su uso operativo en un combate aéreo entre Pakistán e India en 2025, lo que Islamabad ha destacado como prueba de su eficacia. Reuters también recoge que el precio estimado del JF-17 —entre 30 y 40 millones de dólares por unidad— lo convierte en un competidor más barato frente a cazas occidentales, aunque con capacidades y sensores más limitados.

Analistas citados por la agencia apuntan que estos contactos con Marruecos y otros países reflejan una búsqueda de nuevas cadenas de suministro tras las tensiones geopolíticas globales y las disrupciones logísticas recientes. Sin embargo, la misma Reuters advierte de que las conversaciones, aunque avanzadas en algunos casos, no garantizan que se materialicen en contratos firmados.

El JF-17 Thunder es un cazabombardero ligero multifunción desarrollado conjuntamente por Pakistán y China para ofrecer una alternativa flexible y de coste moderado frente a aviones más caros de productores occidentales. El avión está diseñado para misiones aire-aire y aire-tierra, con una sola turbina y capacidad para operar en escenarios variados con requisitos logísticos relativamente contenidos.

Diseñado para exportación, el JF-17 puede transportar una amplia gama de armamento en hasta ocho puntos externos, incluidos misiles aire-aire, bombas guiadas y no guiadas, además de sistemas de ataque de precisión y un cañón interno de 23 mm. Las variantes más avanzadas, como el Block III, incorporan radar de barrido electrónico activo (AESA), mejoras en la guerra electrónica y una cabina con interfaz modernizada para el piloto.

Para posibles clientes como Marruecos, el atractivo del JF-17 radica en su combinación de coste, versatilidad y soporte logístico, aunque el país norteafricano ya opera principalmente aviones occidentales como los F-16. La decisión sobre adquirir o no este modelo también implicaría evaluar la interoperabilidad con sus flotas existentes, la cadena de suministro y el entrenamiento asociado con la integración de un nuevo tipo de caza.