El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a las últimas declaraciones de Donald Trump contra España y su gobierno tras el Consejo Europeo. "No sé qué está pasando con España", dijo el presidente estadounidense aludiendo de nuevo a la negativa en público de Sánchez de elevar el gasto en Defensa hasta el 5 por ciento en un enfrentamiento con las aspiraciones de la administración estadounidense en la pasada cumbre de La Haya. "Vamos a tener que hablar con España", insistió Trump, que en los últimos meses ha venido refiriéndose a la resistencia española, aunque sobre el papel Sánchez acabó sumándose al compromiso.

En rueda de prensa en Bruselas, Sánchez sacó pecho de haber triplicado, dijo, la "inversión en Defensa" hasta llegar a los 34.000 millones al año. "En conjunto, estamos invirtiendo más que trece países de la OTAN en conjunto", se jactó sin aludir al tamaño de los países aludidos. Y avisó, "con total claridad", de que España "al igual que fortalece su defensa no va a renunciar a fortalecer la sanidad pública", a la "cohesión social" y las "ayudas al desarrollo, la seguridad también es eso".

Preguntado por si estaría dispuesto darle a Trump las explicaciones que demanda, Sanchez ha respondido diciendo: "Encantados. ¿Cuándo he tenido yo algún problema?"

Las "responsabilidades" en Adamuz

Tras un día con nuevos datos que evidencian carencias en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, Pedro Sánchez también ha aludido a la tragedia de Adamuz. Preguntado por esas inversiones y por las "responsabilidades", ha dicho que las "asumimos todas". "Es un orgullo para todo el país, una prioridad para nuestro Gobierno. Mejora la forma de movernos por España", ha afirmado.

Sobre su respuesta a la crisis, ha dicho que restablecerán "la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad" y responderán con "absoluta empatía", con "transparencia absoluta" y "cooperación, tenemos competencias repartidas", ha dicho, aunque en el caso de la infraestructura ferroviaria la competencia es plenamente estatal.