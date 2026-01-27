Nueva provocación de Kim Jong-un: lanza misiles de corte alcance al mar de Japón

El régimen de Corea del Norte ha vuelto a desafiar a la comunidad internacional este martes con el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance hacia las aguas del mar de Japón. Según han denunciado las autoridades de Corea del Sur, esta nueva provocación militar busca hacer alarde de fuerza ante la inminente celebración de un importante congreso del Partido de los Trabajadores.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha informado que los lanzamientos fueron detectados en torno a las 15:50 (hora local). Los servicios de inteligencia señalan que los proyectiles partieron desde una zona ubicada al norte de Pyongyang, la capital de la dictadura comunista, confirmando la escalada de tensión en la península.

Los datos técnicos recabados apuntan a que los artefactos recorrieron una distancia aproximada de 350 kilómetros antes de impactar en el agua. El Ejército surcoreano se mantiene en estado de alerta y ha asegurado que está compartiendo toda la información disponible con sus aliados de Estados Unidos y Japón ante la amenaza de nuevas pruebas armamentísticas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón ha confirmado el impacto de al menos dos misiles, detallando que alcanzaron una altitud máxima de 80 kilómetros. La gravedad del incidente ha obligado a informar de inmediato a la primera ministra del país, Sanae Takaichi, sobre estos últimos movimientos hostiles del régimen norcoreano.

El Ejecutivo nipón ha alertado de que estas acciones suponen una amenaza directa para la paz y la seguridad de la región. Tokio ha recordado que el programa balístico de Corea del Norte viola flagrantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y plantea un grave problema de seguridad para el pueblo japonés.

Ante esta situación, las autoridades japonesas han presentado una "enérgica protesta" y han condenado firmemente la agresión. El Gobierno ha garantizado que seguirá trabajando estrechamente con Washington y Seúl para "proteger plenamente la vida y los bienes de nuestro pueblo" y mantener una vigilancia constante.

Desde las Fuerzas de Estados Unidos en Corea se ha emitido un comunicado indicando que se están realizando las "consultas pertinentes" con sus socios. No obstante, han descartado por el momento que estos disparos supongan una amenaza inmediata para el personal estadounidense desplegado en el territorio o para sus aliados.

Este es el segundo desafío militar de Pyongyang en enero, tras el lanzamiento de misiles del pasado día 4. Aquella maniobra se produjo horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, iniciara un viaje oficial a China para reunirse con Xi Jinping, evidenciando la intención del Norte de marcar la agenda diplomática.

La escalada coincide con los preparativos del Partido de los Trabajadores de Corea para su congreso de febrero, el primero en cinco años. Se espera que el dictador Kim Jong-un utilice este evento para examinar la lealtad y el comportamiento de los funcionarios del régimen.