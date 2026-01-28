Hisdesat y Airbus llegan a un acuerdo para comercializar las imágenes de los futuros satélites militares españoles PAZ-2

Hisdesat y Airbus han firmado un acuerdo para comercializar las imágenes y aplicaciones de los futuros satélites radar PAZ-2, destinados a reforzar la observación de la Tierra y los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El pacto se ha sellado en Madrid durante la European Space Conference y consolida una alianza estratégica en un mercado dominado por el uso dual civil y militar en plena competencia geopolítica por el control espacial.

El acuerdo prorroga y amplía la colaboración iniciada en 2018, cuando ambas compañías comenzaron a comercializar conjuntamente las imágenes del satélite PAZ en constelación con los sistemas alemanes TerraSAR-X y TanDEM-X. Aquella alianza permitió a España ganar peso en el mercado internacional de observación radar, especialmente en ámbitos de seguridad, defensa y vigilancia estratégica frente a competidores estadounidenses y asiáticos.

Desde Airbus han subrayado que la asociación busca ampliar los límites de la observación de la Tierra mediante radares de apertura sintética. Esta tecnología permite obtener imágenes de alta resolución en cualquier condición meteorológica y de iluminación, una capacidad clave tanto para operaciones militares como para aplicaciones comerciales avanzadas, con creciente demanda global de datos geoespaciales por gobiernos y grandes empresas internacionales.

Hisdesat ha destacado que el refuerzo de la alianza garantiza continuidad al trabajo conjunto desarrollado desde hace casi una década. La compañía española ha insistido en que las imágenes radar ofrecen ventajas decisivas frente a otros sistemas ópticos, al permitir vigilancia persistente, detección precisa y mayor fiabilidad operativa en escenarios complejos, tanto civiles como militares de alta exigencia tecnológica y táctica en misiones críticas de seguridad nacional.

El programa PAZ-2, liderado por el Ministerio de Defensa e Hisdesat, contará con dos satélites gemelos que sustituirán al actual PAZ y mejorarán sus capacidades. Financiado por el Ministerio de Industria y Turismo, proporcionará servicios radar prioritarios a Defensa, reforzando la autonomía estratégica española en el ámbito espacial y su proyección internacional futura dentro de la política industrial de defensa impulsada por el Gobierno central.