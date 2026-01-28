SAPA consigue un crédito de 60 millones para expandir su capacidad industrial en Europa y Estados Unidos

SAPA Placencia ha cerrado un crédito de 60 millones de euros destinado a reforzar y ampliar sus capacidades industriales en Europa y Estados Unidos, en un contexto de fuerte crecimiento del gasto en defensa. La operación se ha articulado mediante un préstamo sindicado a largo plazo, con el respaldo del Instituto de Crédito Oficial, Banco Santander y EBN Banco de Negocios, según ha comunicado la propia compañía.

El objetivo principal de la financiación es incrementar la capacidad productiva, modernizar instalaciones y ampliar líneas de fabricación para atender la creciente demanda de sistemas de movilidad y transmisión para vehículos militares. SAPA es uno de los proveedores estratégicos del sector de defensa terrestre y participa en programas clave de blindados tanto en Europa como en el ámbito transatlántico, especialmente vinculados a países de la OTAN.

La compañía vasca cuenta con una sólida implantación internacional y presencia industrial en Estados Unidos, un mercado considerado prioritario en su plan de crecimiento. El refuerzo financiero permitirá mejorar la competitividad tecnológica y reducir plazos de entrega en un momento marcado por la urgencia de rearmamento y renovación de capacidades militares tras el deterioro del entorno de seguridad en Europa oriental.

Desde SAPA subrayan que la operación financiera respalda su estrategia industrial a largo plazo y su apuesta por el desarrollo de tecnologías propias. La empresa ha incrementado en los últimos años su inversión en innovación, digitalización de procesos y automatización, con el objetivo de consolidarse como un actor industrial de referencia en el segmento de plataformas terrestres y sistemas de movilidad avanzada.

El crédito se enmarca en un contexto de mayor apoyo institucional a la industria de defensa, considerada estratégica por el Gobierno y la Unión Europea. El aumento de pedidos y programas conjuntos ha impulsado la necesidad de músculo financiero para responder a contratos de gran volumen. En ese escenario, SAPA refuerza su posición para competir en un mercado cada vez más exigente y geopolíticamente sensible.