La guerra en la industria de Defensa española da un paso más: GDELS-Santa Bárbara acusa a Indra de espionaje industrial

El sector industrial de la Defensa en España vive momentos muy agitados. La lluvia de millones consecuencia de los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas y los dedazos para la concesión de esos programas del Ministerio de Defensa han revuelto la situación. Hasta el punto de que el gran programa de armamento del Ejército de Tierra podría acabar en los tribunales europeos.

En las últimas horas se han conocido nuevos hechos que dan una nueva vuelta de tuerca a la situación. Según ha informado El Confidencial, GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha acusado formalmente a Indra de espionaje industrial por la presunta obtención de documentos confidenciales vinculados a programas estratégicos del Ejército de Tierra, en un momento especialmente sensible para la adjudicación de grandes contratos de Defensa.

La denuncia de GDELS-Santa Bárbara Sistemas se centra en la recepción de información interna por parte de Indra que considera reservada y de alto valor industrial. Estaría vinculada con un programa clave, exactamente, el del blindado 8x8 Dragón, el vehículo sobre el que debe pivotar el futuro del Ejército de Tierra y que está en manos de Tess Defence, un consorcio del que ambas empresas forman parte.

Las alarmas habrían saltado en GDELS al filtrarse a los medios de comunicación información recogida en uno de sus informes confidenciales en los que se hablaba del problema que las trasmisiones de la empresa vasca SAPA Placencia estaban dando en estos vehículos. Una información que aparecía un informe que habían detectado que un ex alto cargo había tratado de sacar de la empresa empleando su correo electrónico corporativo.

De acuerdo con la información publicada por El Confidencial, ese ex alto cargo de GDELS-Santa Bárbara, que a su vez es familia directa de un alto directivo de Indra, representaba a la compañía en el consorcio Tess Defence y manejaba esa información clave. Y, precisamente, se detectó que intentó sacar ese documento confidencial –junto a otros informes– justo antes de dejar la compañía para acceder a un nuevo empleo en Indra.

GDELS-Santa Bárbara Sistemas considera que estos hechos podrían suponer una vulneración grave de la confidencialidad industrial. Por ese motivo, según detalla El Confidencial, Santa Bárbara ha remitido burofaxes tanto a Indra como al directivo implicado, exigiendo explicaciones inmediatas y aclaraciones sobre el alcance real de la supuesta filtración de documentos internos.