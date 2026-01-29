Los cazas Eurofighter alcanzan un nuevo hito: superan el millón de horas de vuelo entre todos los países en servicio

La flota de cazas Eurofighter Typhoon ha superado el millón de horas de vuelo, un hito que consolida al avión como una pieza clave de la defensa aérea europea y de la OTAN, según ha destacado Airbus en un comunicado. El dato llega acompañado de un fuerte respaldo político y militar, con 89 nuevos pedidos realizados en los últimos 13 meses por Alemania, Italia, España y Turquía, en un contexto de creciente tensión estratégica en el continente.

El Eurofighter es un programa multinacional desarrollado por Alemania, Reino Unido, Italia y España, concebido para garantizar la superioridad aérea y la disuasión sostenida en Europa. Airbus ha destacado que el caza permite responder "en cuestión de minutos" ante amenazas, como demuestra su despliegue en misiones de policía aérea de la OTAN, entre ellas las realizadas recientemente en el flanco oriental, como en el espacio aéreo de Rumanía.

Además de su valor militar, la compañía ha destacado que el Eurofighter es uno de los mayores proyectos industriales de defensa en Europa. El programa sostiene más de 100.000 empleos altamente cualificados repartidos entre unas 400 empresas del continente. Con 769 aviones encargados y 613 ya entregados, se trata del programa de caza europeo más exitoso aún en producción, según ha subrayado el fabricante.

Ante el aumento de pedidos, Airbus ha iniciado un proceso de aceleración industrial. La compañía ensambla los Eurofighter destinados a Alemania y España en sus líneas finales de Manching y Getafe. También fabrica el fuselaje central y el ala derecha de todos los aparatos, que se envían a las plantas de Leonardo en Italia y BAE Systems en el Reino Unido.

El objetivo es aumentar de forma notable la cadencia de producción en los próximos años. Airbus prevé que en 2028 la fabricación de fuselajes centrales y alas pase de las 14 unidades actuales a más de 20 anuales. Paralelamente, las empresas del consorcio continúan modernizando el Eurofighter Typhoon para mantenerlo como pilar esencial del poder aéreo de la OTAN durante las próximas décadas.