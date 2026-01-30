Estados Unidos da luz verde a la modernización completa de los sistemas de combate de las fragatas F100 españolas

El Gobierno de Estados Unidos ha autorizado la venta a España de sistemas avanzados para la modernización completa de las fragatas F-100, conocidas como clase Álvaro de Bazán. La aprobación se ha tramitado mediante el programa Foreign Military Sales y ha sido comunicada al Congreso norteamericano, un paso previo imprescindible antes de que se firme cualquier contrato definitivo con las empresas suministradoras del material militar.

La operación incluye la actualización integral del sistema de combate AEGIS, desarrollado por Lockheed Martin, que constituye el núcleo tecnológico de estas fragatas. España ha solicitado cinco sistemas completos, nuevos procesadores digitales de señal y la modernización del software, lo que permitirá mejorar de forma notable la capacidad de defensa aérea, antimisil y de gestión del combate naval en escenarios de alta intensidad aliados clave.

Dentro del paquete aprobado por Washington figuran también sistemas de lanzamiento vertical Mk 41 en su versión Baseline VIII, esenciales para el empleo de misiles antiaéreos y antisuperficie. A ello se suman nuevos radares de búsqueda de superficie, equipos de comunicaciones por satélite, receptores GPS avanzados y mejoras en los sistemas de guerra electrónica y contramedidas submarinas destinados a entornos operativos complejos y exigentes modernos.

La modernización afecta igualmente a otros elementos del armamento embarcado, como el sistema de cañón naval Mk 45 y los tubos lanzatorpedos, así como al sistema de señuelos antitorpedo Nixie. El acuerdo contempla además un amplio paquete de apoyo logístico, repuestos, formación de personal y asistencia técnica, aspectos clave para garantizar la operatividad sostenida de los buques durante décadas de servicio activo en la Armada.

Según la documentación oficial, el coste estimado de este paquete estadounidense asciende a unos 1.420 millones de euros, aunque la cifra final dependerá de las configuraciones y contratos que se firmen. Esta cantidad forma parte del programa global de modernización de media vida de las F-100, cuyo presupuesto total ronda los 3.200 millones de euros previstos por el Ministerio de Defensa español a largo plazo.

El calendario manejado por Defensa prevé que la primera fragata entre en astillero a partir de 2028, iniciando un proceso escalonado que se prolongará hasta 2035. Los trabajos se realizarán en instalaciones de Navantia, integrando los nuevos sistemas estadounidenses con desarrollos nacionales y asegurando la interoperabilidad con las fuerzas de la OTAN en operaciones conjuntas internacionales de alta exigencia tecnológica y militar actuales globales.