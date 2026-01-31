Steadfast Dart 2026, las maniobras navales de la OTAN frente a Rusia que lidera un buque de la Armada española

La OTAN ha puesto en marcha el ejercicio Steadfast Dart 2026, la mayor demostración de fuerza aliada prevista este año, con España en un papel protagonista. Durante casi un mes, fuerzas navales, aéreas y anfibias operarán en el norte de Europa –áreas de influencia naval rusa– bajo un escenario de alta intensidad. El objetivo es poner a prueba la capacidad de reacción rápida frente a una crisis de alto alcance en el flanco oriental.

España lidera el componente marítimo del ejercicio a través del Spanish Maritime Forces Headquarters, integrado en la Flota y certificado para mandar una fuerza naval aliada. Desde julio de 2025 y hasta julio de 2026, este cuartel general español ejerce como Mando del Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada. Sólo seis países de la OTAN disponen de una estructura similar plenamente operativa.

La parte naval de Steadfast Dart 2026 se desarrollará en aguas del mar Báltico y del mar del Norte, frente a las costas de Alemania. En total participarán alrededor de quince buques de guerra, junto a aviones de patrulla marítima, helicópteros, fuerzas anfibias y sistemas no tripulados. El despliegue busca simular operaciones reales en un entorno de amenaza directa y permanente.

El buque de asalto anfibio L-52 Castilla de la Armada española actúa como plataforma de mando del componente marítimo y centro neurálgico de la operación naval, integrando todos los dominios, del marítimo al cibernético, bajo un único mando aliado. Desde la embarcación española, según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), se dirigirán fragatas, cazaminas, aeronaves y unidades anfibias aliadas.

El ejercicio se articula en varias fases, comenzando por el despliegue rápido de fuerzas desde distintos países hacia el norte de Europa. Posteriormente se ejecutarán operaciones conjuntas de defensa, disuasión y control del mar. El mensaje político-militar es claro: la OTAN quiere demostrar que puede responder en pocos días a cualquier amenaza contra su territorio, incluso en escenarios de máxima tensión.

Fuentes de la Armada han explicado destaca que Steadfast Dart 2026 supone su mayor participación en un ejercicio OTAN este año, tanto por medios como por ambición operativa. España aporta, además del cuartel general marítimo en el L-52 Castilla, la fragata F102 Almirante Juan de Borbón –que en estos momentos lidera la SNMG-1 de la OTAN–, la F105 Cristóbal Colón y el buque de aprovisionamiento de combate A-14 Patiño.

Junto a España participan activamente en estas maniobras países como Italia, Alemania, Grecia, Turquía o Lituania, con apoyo adicional de Francia, Reino Unido, Países Bajos y Polonia. En total, once nacionalidades y cerca de 10.000 militares ensayan operaciones conjuntas en un contexto claramente orientado al este europeo. El ejercicio se perfila como la maniobra más visible de la Alianza Atlántica en 2026.