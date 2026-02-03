Un emotivo vídeo de la Armada busca recuperar el amor por la bandera de España narrando algunas gestas históricas

La Armada Española, a través del Instituto de Historia y Cultura Naval, ha presentado un emotivo cortometraje de animación titulado "En el viento y en el tiempo", que busca conectar a los españoles con su historia y sus símbolos. La pieza, disponible en YouTube, narra de forma didáctica la importancia de la bandera, mostrando cómo lo que puede parecer un simple "trapo viejo" refleja esfuerzo, compromiso y legado colectivo.

El vídeo cuenta con un recurso narrativo cercano: un abuelo que transmite a sus nietos historias olvidadas. Entre ellas, destaca la expedición de la vacuna de la viruela, realizada por Balmis a finales del siglo XVIII, en la que 22 niños transportaron la vacuna viva alrededor del mundo. Isabel Cendal, considerada la primera enfermera en misión humanitaria, da nombre a uno de los personajes del cortometraje, uniendo pasado y presente.

Otra de las gestas relatadas es la cartografía del Nuevo Mundo de Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo del siglo XVI. Su trabajo permitió que Europa comprendiera mejor los nuevos territorios descubiertos y que el mar dejara de ser una barrera, convirtiéndose en un puente entre culturas. La animación muestra cómo estas acciones históricas se reflejan en símbolos como la bandera, que no solo representa al país, sino también la conexión con su historia.

El cortometraje combina animación con imágenes de archivo y fotogramas históricos que refuerzan el mensaje de unidad y memoria. La narrativa pretende mostrar que los símbolos, lejos de ser elementos decorativos, tienen un valor educativo y de identidad. Los nietos del abuelo aprenden que tras cada bandera hay historias de sacrificio, exploración y valentía, recordando que la memoria histórica puede inspirar a las nuevas generaciones a soñar y actuar por un futuro mejor.

El Instituto de Historia y Cultura Naval y el Museo Naval hacen público este vídeo en un momento en que el público puede visitar la exposición temporal "La bandera que vino de la mar", abierta hasta el próximo 5 de abril de 2026. La muestra permite recorrer la historia de la bandera española a través de piezas originales, documentos y relatos, reforzando el mensaje del cortometraje sobre la importancia de los símbolos y la memoria compartida de la nación.

Este cortometraje es el segundo vídeo de animación impulsado por la Armada Española en colaboración con la Universidad de Tecnología y Arte Digital (U-tad). La iniciativa comenzó en junio de 2025 con el estreno de "Nuestra bandera, La Mar", una primera pieza audiovisual centrada en el origen marítimo del símbolo nacional. Ambos trabajos forman parte de un proyecto divulgativo destinado a acercar la historia naval y sus valores al gran público.